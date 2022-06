Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση έως και το Σάββατο

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το χαμηλό βαρομετρικό που θα πλήξει τη χώρα μας από τις επόμενες ώρες.

Αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το προηγούμενο έκτατκτο δελτίο της ΕΜΥ. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, βαρομετρικό χαμηλό θα δημιουργηθεί στο Ιόνιο το οποίο θα κινηθεί ανατολικά και θα προκαλέσει την κακοκαιρία "GENESIS" η οποία θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα από σήμερα Πέμπτη (09-06-2022) έως και το βράδυ του Σαββάτου (11-06-2022) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από ισχυρούς ανέμους.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. Την Πέμπτη (09-06-2022) Από το απόγευμα το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η Μακεδονία, η Θεσσαλία και από τις βραδινές ώρες πιθανώς η Θράκη.

2. Την Παρασκευή (10-06-2022) α. Τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος (κυρίως Αχαΐα και Ηλεία). Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β. Από τις πρώτες ώρες η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου και βαθμιαία η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά και η βόρεια Εύβοια. Το βράδυ τα φαινόμενα στη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά θα εξασθενήσουν.

3. Το Σάββατο (11-06-2022) α. Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και βαθμιαία τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επηρεαστεί πρόσκαιρα η Ήπειρος, η δυτική Μακεδονία, η Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) και η ανατολική Πελοπόννησος.

