Κόσμος

Απειλεί ο Τσελίκ: μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ

Τι έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter

Μπορεί να μην κατονόμασε ευθέως τη χώρα μας, όμως, μέσα από ένα tweet, ο εκπρόσωπος του τουρκικού κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, έστειλε το δικό του απειλητικό μήνυμα.

Η επίθεση αυτή ήρθε λίγο νωρίτερα από τις δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οπίος με σκληρή γνώσσα μεταξύ άλλων, επιτέθηκε στην Ελλάδα για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου που από την Τουρκία θεωρούνται αποστρατικόποιημένα.

Ο Τσελίκ, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη μεγάλη άσκηση EFES 2022, με σενάριο την απόβαση σε νησιά και έγραψε: «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ...».

Η απάντηση της Αθήνας στον αναθεωρητισμό που προβάλλει η Τουρκία του Ερντογάν, με χάρτες με τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές αξιώσεις έρχεται μέσω των χαρτών, μετά τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων.

