Πολιτική

Οικονόμου: Αντιμετωπίζουμε το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η ευρωπαϊκή έκθεση για την Τουρκία και οι προκλήσεις της, το ΕΣΥ, το δημογραφικό και η Σύνοδος Διαδικασίας Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης.

«Η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές που προκαλεί, έχει ήδη επιφέρει καταλυτικές γεωπολιτικές αλλαγές και σοβαρές οικονομικές παρενέργειες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τροφοδοτεί τις ενεργειακές ανατιμήσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις, δημιουργεί κλίμα παγκόσμιας αβεβαιότητας και συρρικνώνει την ανάπτυξη. Παρά τις δυσκολίες και τις αλλεπάλληλες κρίσεις η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την εφαρμογή του ευρύτερου σχεδίου που έχει για την πατρίδα: Τις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επενδυτικό περιβάλλον, συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων και διασφαλίζουν υψηλή ανάπτυξη, δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Και φυσικά συνεχίζουμε την προσπάθεια για να είμαστε δίπλα στους πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται από την εισαγόμενη ακρίβεια» είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Ήδη, η χώρα μας, βρίσκεται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το ινστιτούτο Bruegel, το συνολικό ύψος της οικονομικής βοήθειας που έχει προϋπολογίσει και διαθέσει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών ισούται με το 3,7% του ΑΕΠ. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των 25 ευρωπαϊκών χωρών που εξέτασε η συγκεκριμένη μελέτη και φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση» πρoσέθεσε υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση ξεπερνούν συγκριτικά το ύψος της βοήθειας που έχουν αφιερώσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ ισχυρότερες οικονομίες.

«Ενδεικτικά, είπε, αναφέρουμε ότι η Γερμανία δαπάνησε σε μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας το 1,2% του ΑΕΠ της, η Γαλλία το 1,4%, η Ιταλία το2,1% και η Ισπανία -την οποία έχουν αναγάγει ως υπόδειγμα στήριξης αρκετοί στη χώρα- το 1,7% του ΑΕΠ της». «Η κρίση συνεχίζεται και οι δυσκολίες για τους Έλληνες παραμένουν. Είμαστε εδώ με συνεχή προσπάθεια με σχέδιο, με εργαλεία για να κάνουμε ότι περισσότερο μπορούμε προκειμένου να διορθώσουμε τα προβλήματα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά έχουμε αποδείξει ότι τα καταφέρνουμε στα δύσκολα. Η κυβέρνηση είναι αφοσιωμένη σε αυτό το έργο, είναι δίπλα στους πολίτες και είμαστε δίπλα στη προσπάθεια να μετριάσουμε το αποτύπωμα της ακρίβειας στη ζωή τους. Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα σε πολιτικές που θα βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Αναφερόμενος στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας αφού σημείωσε ότι υπερψηφίστηκε την Τρίτη με συντριπτική πλειοψηφία, 448 ψήφων υπέρ έναντι 67 κατά και 107 αποχών, τόνισε: «Η έκθεση είναι έντονα αρνητική για την Τουρκία αναφορικά με τις επιδόσεις της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αλλά και σε ό,τι αφορά στην προκλητικότητά της έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Επισημαίνεται ακόμη ότι, παρά ορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα παρατηρήθηκε νέα έξαρση και οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας στα ελληνικά νησιά οι οποίες υπονομεύουν το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή. Καταδικάζουν, επίσης, την παρενόχληση ερευνητικών σκαφών στην Κυπριακή ΑΟΖ, καθώς και τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων. Εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το Κυπριακό παραμένει ανεπίλυτο και καλούν την Άγκυρα να εγκαταλείψει την απαράδεκτη πρότασή της για μια "λύση δύο κρατών", να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να απόσχει από τυχόν μονομερείς ενέργειες».

Οι τέσσερις πυλώνες για την αναβάθμιση του ΕΣΥ

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αφού αναφέρθηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος "Φώφη Γεννηματά" για την παροχή δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας στις γυναίκες 50 έως 69 ετών -στην οποία μίλησε ο πρωθυπουργός, ο οποίος επισήμανε ότι η κυβέρνηση με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει σε λειτουργία το πρώτο μαζικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στην πατρίδα μας-, υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί τον πρώτο από τους τέσσερις πυλώνες για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, που θα ολοκληρώσει η κυβέρνηση την επόμενη τετραετία, βάσει ενός λεπτομερούς και λελογισμένου σχεδίου. «Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την πρωτοβάθμια Υγεία και την εφαρμογή του "Προσωπικού Γιατρού". Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη δευτεροβάθμια Υγεία. Τον νέο νοσοκομειακό χάρτη, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη σωστή κατανομή των δυνάμεων μας. Και ο τέταρτος πυλώνας αφορά τη ψηφιακή υγεία, που διατρέχει οριζόντια όλες τις δράσεις μας. Η υγεία είναι θέμα όχι μόνο ανθρωπιστικό, αλλά και αναπτυξιακό για την πατρίδα. Η υγεία των πολιτών είναι πυλώνας ευημερίας και δείκτης ποιότητας ζωής» είπε.

Για το δημογραφικό

Επιπλέον μιλώντας για το δημογραφικό ζήτημα είπε ότι είναι ένα μείζον πρόβλημα και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. «Οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι συνιστά ωρολογιακή βόμβα το χρονόμετρο της οποίας κινείται γρήγορα και καλούμαστε να το απενεργοποιήσουμε έγκαιρα, με στοχευμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης η μείωση των Ελλήνων υπολογίζεται σε 450.000 άτομα. Για να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα, αρκεί να αναλογιστούμε ότι πριν από 50 χρόνια, το 1962, μόλις το 8% του ελληνικού πληθυσμού ήταν άνω των 65 ετών, ενώ το 26% ήταν κάτω των 14 ετών. Σήμερα το 23% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών, ενώ μόλις το 14% είναι κάτω των 14. Με αυτούς τους ρυθμούς το 2050 η χώρα μας θα έχει λιγότερους από 9 εκατομμύρια κατοίκους, με τον ένα στους τρεις να είναι άνω των 65 ετών. Μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής, αλλά και οικονομικής καχεξίας. Υπονομεύει την οικονομία και καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την εξυπηρέτηση των συντάξεων, τη συντήρηση του ΕΣΥ και μια σειρά από άλλων δραστηριοτήτων του ελληνικού κράτους» είπε.

Στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της οικογένειας που έχει λάβει η κυβέρνηση υπογραμμίζοντας: «Η κυβέρνησή μας έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικά μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και τώρα, αλλά και σχεδιάζει ακόμα πιο τολμηρές παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα, ιδίως για την επόμενη τετραετία» και ενδεικτικά ανέφερε:

Υλοποιήσαμε άμεσα τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση με 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται.

Αυξήσαμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μειώσαμε το ΦΠΑ στο χαμηλό συντελεστή για τα βρεφικά είδη.

Καταργήσαμε τον φόρο πολυτελείας στους πολύτεκνους που έχουν μεγάλα αυτοκίνητα.

Καθιερώσαμε τη διετή προσχολική εκπαίδευση και αυξήσαμε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ώστε να μπορούν να υποδέχονται όλα τα παιδιά της χώρας μας.

Θεσπίσαμε την επιδοτούμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για τους δυο γονείς, οι οποίοι παράλληλα προστατεύονται από την απόλυση, τόσο πριν όσο και μετά την γέννηση του παιδιού τους.

Θέτουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα για τη διαμόρφωση χώρων φύλαξης βρεφών σε χώρους 120μεγάλες επιχειρήσεις.

Ξεκινά σύντομα ο θεσμός των «νταντάδων της γειτονιάς».

Θεσπίσαμε την επταήμερη άδεια για τις γυναίκες που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ προωθούμε νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό συνολικά του πλαισίου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

«Βασική μας προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον θα είναι η εξασφάλιση προσιτής στέγης για τους νέους ανθρώπους» προσέθεσε. «Καταρτίζουμε για το σκοπό αυτό ένα ευρύ σχέδιο που θα αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που θα έχουμε στα χέρια μας: Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, η οποία συχνά παραμένει αναξιοποίητη, συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών, δυνατότητες ανάπτυξης για καινούργιες φοιτητικές εστίες. Σε τελική ευθεία προετοιμασίας βρίσκεται και η επέκταση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, αλλά και των ολοήμερων δημοτικών σχολείων, από τις 4 που ίσχυε μέχρι σήμερα στις 5:30 το απόγευμα. Η επέκταση του ωραρίου του ολοήμερου σχολείου θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, θα υλοποιηθεί καταρχήν στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε περίπου 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Για τον σκοπό αυτό θα γίνουν επιπλέον προσλήψεις. Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρχει κανένα κριτήριο και η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους όσους θέλουν να πάνε στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Οι πολιτικές μας για τη νεολαία διασταυρώνονται με αυτές για το δημογραφικό και τέμνονται στο όφελος για τη μέριμνα και την ποιότητα των νέων ζευγαριών, για τη μέριμνα και για τη ποιότητα ζωής της νέας γενιάς».

Για τη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης

Τέλος για τη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που αρχίζει αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι ο προεδρεύων της συνόδου, θα φιλοξενήσει στη Θεσσαλονίκη αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να συζητήσουν για το μέλλον της περιοχής σε μια κρίσιμη συγκυρία που αναδεικνύει περισσότερο από ποτέ πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά και η προετοιμασία των χωρών της περιοχής μας για την ενσωμάτωση τους σε ευρωατλαντικούς θεσμούς. Στη Σύνοδο συμμετέχουν, εκτός από την Ελλάδα, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, το Κόσοβο, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Τουρκία. Σημειώνεται ότι μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού -και αυτό αναβαθμίζει χωρίς αμφιβολία τη σημασία της Συνόδου- θα συμμετάσχει ως υψηλός προσκεκλημένος και παρατηρητής ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αλλά και ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς».

Αντιμετωπίζουμε το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα - Ακραία συκοφαντία σε βάρος της χώρας τα περί κακομεταχείρισης μεταναστών

«Αντιμετωπίζουμε το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, αποδομούμε τους ανιστόρητους και ανυπόστατους ισχυρισμούς και δεν παρακολουθούμε τις προσωπικές αναφορές. Η χώρα έχει αναβαθμίσει το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της αποτύπωμα, ενώ έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στο briefing των πολιτικών συντακτών ερωτηθείς για την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα. Επιπλέον ο κ. Οικονόμου επισήμανε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός βάσει στοιχείων και πραγματικών περιστατικών δημοσιοποιούν τις προκλητικές συμπεριφορές της Άγκυρας, αναδεικνύουν την τουρκική παραβατικότητα με τεκμήρια, και η διεθνής κοινότητα γνωρίζει το διεθνές δίκαιο με αποτέλεσμα να καταδικάζει την τακτική του τουρκικού αναθεωρητισμού.

Ερωτηθείς για καταγγελίες περί κακομεταχείρισης μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα, ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε ότι «η Ελλάδα και το Λιμενικό Σώμα σώζουν ζωές, δεν κάνουν τις αθλιότητες για τις οποίες κατηγορούνται χωρίς να επιβεβαιώνονται από πουθενά». Επανέλαβε ότι η ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας έχει εξετάσει διεξοδικά καταγγελίες, δεδομένα, ανθρώπους και μάρτυρες και κατέληξε πως καμία καταγγελία ή φήμη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Πρόκειται για μία ακραία συκοφαντία σε βάρος της χώρας και έπρεπε να είναι αυτονόητη η αντίδραση οποιουδήποτε παρακολουθούσε αυτές τις ανυπόστατες κατηγορίες. Η Ελλάδα είναι ένα Κράτος Δικαίου. Με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Κούλογλου έχουμε προφανώς διαφορετική αντίληψη περί κράτους δικαίου. Για εμάς δεν είναι εντάξει, όταν ακούγονται τέτοιες κατηγορίες σε βάρος της χώρας, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Στο μέτωπο της Οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση μέσω της πολιτικής της έχει δυναμώσει το εισόδημα των πολιτών, έχει προχωρήσει σε πολύ γενναία στήριξη έναντι της ακρίβειας, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, όπως αναφέρει στην έκθεση του το Ινστιτούτο Bruegel. Εδώ είμαστε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για να βρεθούμε στο πλευρό των πολιτών, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά μας».

Αναφορικά με τις επισημάνσεις του υπουργού Αμύνης, Νίκου Παναγιωτοπούλου, για διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών για την άμυνα της χώρας, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «χρειάζεται σοβαρότητα και ευθύνη σε όλους όσοι διαχειρίζονται ευαίσθητα θέματα για την άμυνα της χώρας».

Σε ερώτηση για τυχόν πρόωρες εκλογές σε συνδυασμό με την ανακοίνωση υποψηφιοτήτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απήντησε ότι «σε περίπου έναν χρόνο λήγει συνταγματικά η θητεία της παρούσας κυβέρνησης και οι υποψήφιοι πρέπει να δουλέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Από την άλλη πλευρά, το κυβερνητικό έργο δεν σταματά, προγραμματίζουμε τις προτεραιότητες για τις εκλογές του 2023».

Ειδήσεις σήμερα:

“Velvet”: Η αυτοκρατορία “φτιαγμένη από βελούδο” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Καρκίνος: Πειραματική δοκιμή φαρμάκου εξαφάνισε την νόσο

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δελλατόλας: θυροκόλλησαν κλήτευση σε σπίτι που έμενα πριν 20 χρόνια (βίντεο)