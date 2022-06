Κοινωνία

Δίκη Κορκονέα: Η εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά και οι εντάσεις

Νέα ένταση στο Εφετείο Λαμίας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Διέκοψε πριν λίγο την ακροαματική διαδικασία το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) της Λαμίας στο οποίο έχει εισαχθεί και συζητείται η υπόθεση του Ειδικού Φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα που κατηγορείται για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την αγόρευση του ο Εισαγγελέας Εφετών της Λαμίας κ. Σταύρος Μπαντουδάκης ο οποίος στάθηκε σε ένα προς ένα τα σημεία του κατηγορητηρίου απορρίπτοντας τις δικαιολογίες όπως ότι «είχε άγχος για την ΕΔΕ» λέγοντας συγχρόνως ότι «για κάποια άλλα πράγματα έπρεπε να έχει άγχος ο κ. Κορκονέας».

Αναλύοντας τα γεγονότα εκείνης της μέρας είπε πως «ο Κορκονέας δεν άξιζε το ελαφρυντικό που του δόθηκε» και κατέληξε ζητώντας την ενοχή του «για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με άμεσο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση». Μετά την αγόρευση του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και τη διακοπή της δίκης ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος σχολίασε πως «η αγόρευση του κ. Εισαγγελέα αποτελεί απάντηση σε όλους αυτούς πού επιστράτευσαν τους μηχανισμούς για να δώσουν το ελαφρυντικό στον Κορκονέα...». Από το πρωί ήταν περιπετειώδης η διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Λαμίας.

Παρόντες η Ζωή και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος παρά το ότι, από χθες είχε αποφασίσει το δικαστήριο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ακροαματική διαδικασία, ζητούσαν επίμονα τη συμμετοχή τους. Παράλληλα, ζήτησαν επίμονα να καταθέσουν στα πρακτικά ένα κείμενο με τις ενστάσεις τους, την καταχώρηση του οποίου αρνήθηκε το δικαστήριο. Οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ζητούσαν να αποφασίσει ξανά το δικαστήριο σε πλήρη σύνθεση για το αν έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να μετέχουν ή όχι.. «Εφαρμόστε τον νόμο αλλιώς να κατεβείτε από την έδρα» είπε στους δικαστές ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος, ζητώντας να συζητηθεί η προσφυγή για εξαίρεση του δικαστηρίου αλλά και του κ. Εισαγγελέα από την συγκεκριμένη δίκη χωρίς κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό.

Η ένταση που πυροδοτήθηκε αρκετές φορές έκανε τους δικαστές να διακόψουν την εξέλιξη της υπόθεσης και να αποσυρθούν. Μάλιστα ο δικηγορικός σύλλογος της Λαμίας ανακοίνωσε απόχη για τους δικηγόρους μέλη του στο ΜΟΕ της Λαμίας καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Θανάση Μακρυγιάννη «είναι μία αναγκαία κίνηση του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας να προστατεύσει τους δικηγόρους και τους διαδίκους των άλλων υποθέσεων που ακολουθούν από τη συγκεκριμένη» ενώ διευκρίνισε πως αυτή η αποχή δεν επιδρά στην εξέλιξη της συγκεκριμένης δίκης.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 28 Ιουνίου στις 9:00 το πρωί και θα ξεκινήσει με την αγόρευση των δύο δικηγόρων υπεράσπισης του Κορκονέα.

