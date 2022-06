Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Η κατάσταση της υγείας του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα

Τι είπε ο καθηγητής Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αλέξανδρος Στρατηγός



Για τον 49χρονο άνδρα, που είναι το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, μίλησε ο καθηγητής Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αλέξανδρος Στρατηγός, λέγοντας ότι ο πρώτος έλεγχος βγήκε θετικός αλλά εντός της ημέρας αναμένεται γονιδιωματική επιβεβαιωτική ανάλυση από το εργαστήριο μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Ο ασθενής είχε «ήπια συμπτώματα και τώρα είναι απύρετος, με δερματικές βλάβες περιορισμένες» είπε ο καθηγητής και επισήμανε «ταιριάζει με ευλογιά των πιθήκων ο χρόνος επώασης» αφού αναχώρησε πριν από 3 εβδομάδες για την Πορτογαλία και επέστρεψε πριν από ένα 15νθήμερο.

Ο χρόνος επώασης της ευλογιάς των πιθήκων είναι από 11 -14 ημέρες διευκρίνισε ο καθηγητής. Ο χρόνος που ο ιός μεταδίδεται είναι «συνήθως μια – δύο ημέρες πριν από την εκδήλωση των συμπτωμάτων» είπε.

Χρειάζεται στενή παρατεταμένη σωματική επαφή ή επαφή με βιολογικά υγρά ή με μολυσμένα αντικείμενα ενώ, όπως ανέφερε ο καθηγητής, μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς αλλά με παρατεταμένη επαφή και από ασθενή με βαριά συμπτώματα, επισημαίνοντας ότι η μεταδοτικότητα είναι πιο περιορισμένη από τον κορονοϊό.

«Από καμία χώρα που έχουν αναφερθεί περιστατικά δεν ηχεί συναγερμός παρ’ όλα αυτά, είμαστε σε επιφυλακή» είπε ο κ. Στρατηγός.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός, καθώς η νόσηση είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη και το νόσημα χαρακτηρίζεται από μικρή σχετικά μεταδοτικότητα

πηγή: ΕΡΤ

