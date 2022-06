Πολιτική

Καραμανλής: μείωση στο όριο ταχύτητας στις μεγάλες πόλεις

Τι είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, για την ανανέωση του ΚΟΚ, τα όρια ταχύτητας αλλά και το οδικών δίκτυο Πατρών - Πύργου.

Στο Regional Growth Conference στην Πάτρα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, αναφέρθηκε στο οδικό έργο Πάτρας-Πύργου, το οποίο όπως είπε έχει ταλαιπωρήσει για πάνω από 15 χρόνια την τοπική κοινωνία. Ο υπουργός επεσήμανε πως ήδη είναι στημένα τα εργοτάξια και πως το έργο θα είναι έτοιμο σε 36 μήνες, ενώ μπορεί να παραδίδεται και τμηματικά στο κοινό.

Επίσης, υποστήριξε πως μεγάλος στόχος της κυβέρνησης είναι η υπογειοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της σιδηροδρομικής γραμμής που διασχίζει την Πάτρα. Όπως τόνισε, ένα σοβαρό και σύγχρονο υπουργείο πρέπει να δώσει έμφαση σε έργα που αφορούν υδάτινους πόρους και φυσικές καταστροφές.

Ερωτώμενος για την Οδική Ασφάλεια, απάντησε πως υλοποιείται ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομής, αναμόρφωση του ΚΟΚ, τη σκέψη να μειωθεί το όριο ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ προέτρεψε τους δικυκλιστές να φορούν κράνος…

Τέλος, εκτίμησε πως σε λίγο καιρό θα δούμε τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε εξαρχής πει την αλήθεια, ότι ο οδικός άξονας Πατρών- Πύργου δεν θα γινόταν ποτέ με κατάτμηση, για αυτό και μετά από μία πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο δρόμος πήγε πίσω στον παραχωρησιούχο.

«Αν βγούμε από αυτή την αίθουσα και πάμε στο δρόμο, είναι στημένα τα εργοτάξια, έχουν ξεκινήσει εργολαβίες. Άρα δεν είναι ένα μεγάλο ‘θα’, αλλά μία πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Καραμανλής και υπογράμμισε τη σημασία της κατασκευής του Πάτρα – Πύργος για την οδική ασφάλεια.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος θα είναι έτοιμος σε 36 με 38 μήνες, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι θα μπορεί τμηματικά να παραδοθεί και νωρίτερα από τους 40 μήνες της συμβατικής υποχρέωσης. Σημείωσε δε, ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα – Πύργος με το έργο Κάτω Αχαγιά-Πύργος που θα δημοπρατηθεί μέσα στο καλοκαίρι και θα συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

«Πραγματικά αλλάζει όλη η Δυτική Ελλάδα. Διότι απλούστατα αυτά είναι έργα τα οποία είχαν μείνει επί πολλές δεκαετίες πίσω. Ήταν έργα τα οποία νομίζω οι περισσότεροι πολίτες της περιοχής είχαν πραγματικά ξεγράψει», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Όσον αφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση της γραμμής Αθήνα – Πάτρα με το λιμάνι της αχαϊκής πρωτεύουσας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σχολίασε: «Πόσα χρόνια συζητάμε για το πώς θα συνδέσουμε το λιμάνι με το σιδηρόδρομο. Διότι νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι στην Ελλάδα πρέπει κάποτε το αυτονόητο να γίνει».

Ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρξει όσο δυνατόν μεγαλύτερος βαθμός υπογειοποίησης και πως το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί μέσα στα πέντε μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, που ήδη έχουν δημοπρατηθεί και έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

«Κάνουμε το αυτονόητο: Συνδέουμε τα λιμάνια μας με το σιδηρόδρομο. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, πώς θα παίξουν ρόλο η Πάτρα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Αλεξανδρούπολη, σε αυτό που λέμε συνδυασμένες μεταφορές;» πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής και υπογράμμισε: «Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει κόμβος υποδομών και μεταφορών της ευρύτερης περιοχής».

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι πρόκειται για μία σιδηροδρομική σύνδεση μήκους 19 χιλιομέτρων, η οποία γίνεται με τη διαδικασία της μελετοκατασκευής. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ακούει με προσοχή τους τοπικούς άρχοντες και το δήμο Πατρέων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι υπόγειο, γεγονός που σημαίνει και ανάπλαση 70 στρεμμάτων για την Πάτρα. Και υπογράμμισε: «Θα παραδώσουμε την Πάτρα πίσω στους Πατρινούς, γιατί ήταν μία γραμμή που είχε κόψει την πόλη στη μέση».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι η νέα γενιά έργων αφορά εξάλλου σιδηροδρομικά έργα, αλλά και έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και αντιπλημμυρικά.

Υπενθύμισε ότι μέσα σε τρία χρόνια το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει δημοπρατήσει οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ έργα, έχει συμβασιοποιήσει περίπου τα μισά και εκτιμάται ότι μέχρι τις αρχές του χρόνου θα έχει δημοπρατήσει άλλα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ούτε στην περίοδο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είχαμε τόσα πολλά έργα σε εξέλιξη», σχολίασε ο κ. Καραμανλής.

