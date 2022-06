Κοινωνία

“Vor V Zakone”: Σπείρα διαρρηκτών είχε “ρημάξει” την Αττική – Αρχηγός ένας 72χρονος (εικόνες)

Εξιχνιάστηκαν δεκάδες περιπτώσεις διαρρήξεων και έγιναν 12 συλλήψεις. Πάνω από 430.000 το οικονομικό όφελος της συμμορίας. Πως δρούσαν τα μέλη της σπείρας.



Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία διεθνικού χαρακτήρα, που κατηγορείται ότι διέπραξε δεκάδες διαρρήξεις - κλοπές από σπίτια στην Αττική. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 8 Ιουνίου, σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, συνελήφθησαν 12 αλλοδαποί, ηλικίας 26 έως 72 ετών, εκ των οποίων οι 11 είναι Γεωργιανοί και ο ένας Ιρακινός. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και ένας ακόμη αλλοδαπός, μέλος της οργάνωσης, ο οποίος είναι φυλακισμένος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφίας, απείθειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περί όπλων, περί αλλοδαπών και του κώδικα αντιντόπινγκ.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον μήνα Ιούνιο του 2021, είχαν συστήσει συμμορία που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές από σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η οργάνωση ήταν δομημένη στο πλαίσιο των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Ευρασιατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (κατά τη διεθνή ορολογία «VOR V ZAKONE »).

Οι χρισμένοι με τον συγκεκριμένο τίτλο «VOR V ZAKONE (Thief in Law)» είναι οι καθοδηγητές των οργανώσεων, εμπνέουν τον σεβασμό σε όλα τα μέλη της ομάδας και στις αντίστοιχες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα και ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς. Υπακούουν στους «νόμους» της εγκληματικής ζωής και έχουν οργανώσει όλες τις δραστηριότητες και επαφές τους γύρω από αυτό. Κύριο χαρακτηριστικό της οργάνωσης είναι η πίστη και η αφοσίωση στην «Ομάδα», η οποία διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τα μέλη της έχουν κοινή εθνική βάση.

Στην ιεραρχία εξέχουσα θέση κατέχει ο αρχηγός, ο οποίος έχει «στεφθεί» VOR , δηλαδή έχει λάβει τίτλο που τον κάνει τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη και συντονιστή της ομάδας. Σε αυτόν υποτάσσονται όλα τα μέλη της ομάδας δίνοντάς του πλήρη αναφορά για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και δείχνοντας συνεχώς την αφοσίωση τους.

Την θέση του αρχηγού «VOR» την κατείχε ο 72χρονος συλληφθείς. Σε αυτόν, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, έδειχναν καθημερινά τον πλήρη σεβασμό τους, ενώ ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιθυμία τους να τον συναντήσουν, προκειμένου να του παραχωρήσουν χρήματα και άλλα τιμαλφή, προερχόμενα από τις κλοπές και να κερδίσουν τη συμπάθειά του.

Στην ιεραρχία της ομάδας, μετά τον «VOR», ακολουθεί ο «επιχειρησιακός αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα και αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού της ομάδας και της εκτέλεσης των εγκληματικών ενεργειών.

Τη συγκεκριμένη θέση, κατείχε ο 33χρονος συλληφθείς, ο οποίος εφοδίαζε τα μέλη της οργάνωσης με τα κατάλληλα διαρρηκτικά εργαλεία και κανόνιζε τον τρόπο και τη χρονική στιγμή που θα αποσταλούν στην αλλοδαπή τα κλοπιμαία αντικείμενα. Συμμετείχε ως φυσικός αυτουργός στις διαρρήξεις, ενώ τέλος είχε τη δυνατότητα να στηρίζει οικονομικά τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη όταν αυτά είχαν τέτοια ανάγκη.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της μετέβαιναν με τα επιχειρησιακά τους αυτοκίνητα, αρχικά στην περιοχή που είχαν επιλέξει, όπου πραγματοποιούσαν κατοπτεύσεις των υποψήφιων οικιών και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των περιοίκων και ενοίκων. Στη συνέχεια στάθμευαν τα επιχειρησιακά οχήματα σε κοντινά σημεία και αφού έλεγχαν εάν απουσίαζαν οι ένοικοι από τα διαμερίσματα, προχωρούσαν στις διαρρήξεις αυτών. Βρίσκονταν σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία και μιλούσαν κωδικοποιημένα, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος επιτηρούσε εξωτερικά την οικία.

Σημειώνεται, ότι τα μέλη της οργάνωσης κατείχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σχετικά με τους διαφόρους τύπους κλειδαριών και δεν άφηναν κανένα εμφανές ίχνος παραβίασης.

Στην κατοχή της συμμορίας και από τις έρευνες σε 10 σπίτια και 2 καταστήματα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: Τέσσερα πιστόλια, 2 περίστροφα, 259 φυσίγγια, συσκευή taser, 2 μαχαίρια, σπαθί, σιδερογροθιά, πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών, ρολογιών, ηλεκτρονικών συσκευών, το χρηματικό ποσό των 8.347 ευρώ και 11 αυτοκίνητα.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 47 διαρρήξεις - κλοπές από οικίες, με το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της, να υπερβαίνει, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ποσό των 434.000 ευρώ.

Το σύνολο των συλληφθέντων έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Η έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται και σε συνεργασία με τους Διεθνείς Αστυνομικούς Οργανισμούς, εξετάζεται η διεθνής δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

