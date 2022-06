Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Τι δείχνει η έκθεση DNA για τη δολοφονία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η έκθεση της εργαστηριακής εξέτασης του δείγματος DNA του αδικοχαμένου Άλκη

Η έκθεση της εργαστηριακής εξέτασης των δειγμάτων DNA τόσο των θυμάτων της δολοφονικής επίθεσης που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο (1/ 2/ 2022) εναντίον του 19χρονου Άλκη Καμπανού και των φίλων του, όσο και των κατηγορουμένων, έχει ανακοινωθεί και σύμφωνα με πληροφορίες ενισχύει τις ποινικές ευθύνες κάποιων εκ των κατηγορουμένων, καθώς τους τοποθετεί στο σημείο ακριβώς όπου έγινε η δολοφονία με τη σύγκριση των βιολογικών υλικών.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι το βιολογικό υλικό του άτυχου 19χρονου βρέθηκε εκτός από το δρεπάνι (το φονικό όπλο), και στο πεζοδρόμιο, όπου ήταν πεσμένος ο Άλκης αλλά και σε έναν σκούφο, σε γάντια αλλά και μέσα στα αυτοκίνητα όπου επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Οι κατηγορούμενοι με αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στα αυτοκίνητα, σύμφωνα πάντα με το βιολογικό υλικό που βρέθηκε. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, στο αυτοκίνητο μάρκας Citroen τοποθετείται ένας 20χρονος, στο Renault ένας 23χρονος και στο Polo ένας 22χρονος.

Μετά το πέρας της ανάκρισης δεν προστέθηκαν άλλοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός των 12 που ήδη κρατούνται προσωρινά. Αναμένεται πλέον η πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο για τον προσδιορισμό της δικής, η οποία σύμφωνα με νομικούς κύκλους θα γίνει μετά τα Χριστούγεννα του 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για Ερντογάν: Τίποτα δεν μπορεί να πλήξει την εθνική μας κυριαρχία

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

EFES-2022: Η άσκηση των Τούρκων, η “απόβαση” σε νησί και ο Ερντογάν (βίντεο)