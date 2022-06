Κοινωνία

Κακοκαιρία “Genesis” - ΓΓΠΠ: H ενημέρωση για έντονα καιρικά φαινόμενα

Έκτακτη ενημέρωση από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειο Παπαγεωργίου

Μήνυμα μέσω του 112 θα σταλεί άμεσα στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, το οποίο θα ισχύει για τις επόμενες 24 ώρες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου σε έκτακτη ενημέρωση ενόψει της κακοκαιρίας ‘'GENESIS'' που θα επηρεάσει από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουνίου τη χώρα.

Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες εντοπίζονται χρονικά στο 24ωρο της Παρασκευής 10 Ιουνίου, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στην Δυτική Πελοπόννησο, στην Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επηρεάζοντας και τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά και τη Βόρεια Εύβοια.

Αιφνίδιες πλημμύρες μπορούν να συμβούν σε πολλές πόλεις και οικισμούς κυρίως στη Δυτική Στερεά, συμπεριλαμβανομένου μέρος των νησιών του Ιονίου, αλλά και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο μέχρι την Πιερία και τις Σποράδες.

Ειδικά στη Θεσσαλία αναμένονται βροχοπτώσεις με μεγάλη διάρκεια.

Έκκληση στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί εξαιτίας των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, απευθύνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ακραίο φαινόμενο, στο οποίο οι επιστήμονες έχουν αποδώσει χαρακτηριστικά «κόκκινου συναγερμού».

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ, βαρομετρικό χαμηλό θα δημιουργηθεί στο Ιόνιο το οποίο θα κινηθεί ανατολικά και θα προκαλέσει την κακοκαιρία "GENESIS" η οποία θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα από σήμερα Πέμπτη (09-06-2022) έως και το βράδυ του Σαββάτου (11-06-2022) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και από ισχυρούς ανέμους.





