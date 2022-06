Κοινωνία

Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση αθλητή των Special Olympics σε ίδρυμα (βίντεο)

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας, το παιδί τους, βιαζόταν συστηματικά για μήνες. Σοκαρισμένος ο πατέρας του παιδιού μίλησε στον ΑΝΤ1. Τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Γονείς διακεκριμένου αθλητή των Special Olympics κατήγγειλαν 5 εργαζόμενους ιδρύματος, για σεξουαλική κακοποίηση και αποσιώπηση εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας, το παιδί τους, βιαζόταν συστηματικά για μήνες.

Ο πατέρας του αθλητή μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, δηλώνει σοκαρισμένος, ότι έχει χάσει την γή κάτω από τα πόδια του. «…έχω χάσει την γη κάτω από τα πόδια μου…δεν μπορώ να το περιγράψω…είμαι καταβεβλημένος πλέον…»

Οργισμένοι, καταβεβλημένοι οι γονείς του αθλητή των Σπέσιαλ Ολύμπικς μήνες τώρα προσπαθούν να διαχειριστούν την συστηματική σεξουαλική κακοποίηση που καταγγέλουν ότι υπέστη το παιδί τους από εργαζόμενο σε κέντρο κατάρτισης ατόμων με νοητική υστέρηση που παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την μήνυση που κατέθεσαν σήμερα το πρωί , σε βάρος 5 εργαζομέων του ιδρύματος, ο 22χρονος αθλητής με σύνδρομο down τον Φεβρουάριο του 2022 έφτασε στο σπίτι του αλλαγμένο, φοβισμένο και από εκεί άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι

«Το πρώτο συμβάν που μας έδωσε το δυνατό στίγμα ότι δεν μπορεί τώρα στα 22 του να κατουρήθηκε. Ήταν πολύ αγχωμένο το παιδί, δεν ήθελε να πάει σχολείο καταρχήν. Έλεγε συνέχεια στη μαμά του «μ΄αγαπάς μαμά; Θα γυρίσω στο σπίτι;»



Οι γονείς του αμέσως απευθύνθηκαν σε παιδοψυχολόγο και ειδικό εισαγγελικό πραγματογνώμονα. Μετά από πολλές συναντήσεις με τον αθλητή, εκείνο άρχισε να δίνει σοκαριστικές περιγραφές

Όλα όσα περιέγραψε ο 22χρονος αθλητής «πάμε στο δωμάτιο και κλείνει την πόρτα με κλειδί. Κάνουμε μασάζ. Εγώ του λέω να σταματήσει. Μου βάζει ζιλοτέιπ-ταινία στο στόμα και στα χέρια. Μου πιάνει τον ποπό με τα χέρια. Με πονάει. Με χτυπάει και στα πόδια πολλές φορές… στο τέλος τρώω κέικ ή μπισκότο γιατι με αγαπάει…μου είπε αν το πεις στον μπαμπά σου θα σε μαλώσει και θα γίνεις ρεζίλι»

Ο πατέρας του 22χρονου ΑΜΕΑ δήλωσε:

- Δημοσιογράφος: Στον πραγματογνώμονα του περιέγραψε με λεπτομέρειες, και όπως μπορούσε ο ίδιος;

- Με λεπτομέρειες και δεν περίμενα να έχει στο μυαλό του το παιδί μας με τόση σαφήνεια. Οι κινήσεις του κορμιού του. Με τον λόγο που έχει το παιδί. Μείναμε άφωνοι και εγώ και η μαμά του.

Ο 22χρονος είναι διακεκριμένος αθλητής των Special Olympics και έχει κατακτήσει συνολικά 6 μετάλλια (Χρυσα ασημένια και αργυρά) σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Το 2014 , στα 14 του δηλαδή, ο αθλητής εγγράφεται στο συγκεκριμένο κέντρο κατάρτισης για ΑΜΕΑ : το ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου , εποπτευόμενο από το υπουργείο εργασίας. Όλα τα προηγούμενα χρόνια το παιδί δεν είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Όμως, όπως εκτιμάται από τον ιατροδικαστή της εισαγγελίας, με βάση τις περιγραφές του παιδιού, η σεξουαλικη κακοποίηση καταγγέλλεται ότι άρχισε τον Σεπτέμβρη με Οκτώβρη του 21

Στην μήνυση της οικογένειας καταγγέλλεται όχι μονο η συστηματική σεξουαλική κακοποίηση του νεαρού αθλητή, αλλά και σωματική κακοποίηση από έτερο υπάλληλο του ιδρύαμτος. Από την πλευρά του κέντρου κατάρτισης , εκπρόσωπός του θα πει στον ΑΝΤ1:

«Σχετικά με τα αναφερόμενα διενεργήθηκε εσωτερικός έλεγχος με καταθέσεις των εργαζομένων και έχει επισήμως και εγγράφως ενημερωθεί η οικογένεια του ωφελούμενου».





Οι γονείς εγκαλούν 2 εργαζομένους του ιδρύματος για κατάχρηση σε ασέλγεια και σωματική κακοποίηση αντίστοιχα και άλλους 3 για παρασιώπηση εγκλήματος και υπόθαλψη εγκληματία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του αθλητή, Νίκος Αλεξανδρής, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου και αναέφερε "υπάρχουν βιντεο που συνοδέυουν τη μήνυση και είναι σοκαριστικά, χρειάστηκαν 17-18 συνεδρίες με ειδικούς πραγματογνώμονες για να καταλήξει η Εισαγγελία στο πόρισμα αυτό".





