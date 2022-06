Οικονομία

ΕΚΤ: Τέλος στις αγορές ομολόγων - Η πρόβλεψη για την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΚΤ προανήγγειλε την πρόθεση του να προχωρήσει τον Ιούλιο σε αύξηση του βασικού επιτοκίου.



Αυλαία ρίχνει στο Πρόγραμμα Αγοράς ομολόγων η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα στο τέλος Ιουνίου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πρώτη αύξηση του επιτοκίου μετά το 2011. Το ΔΣ της ΕΚΤ προανήγγειλε σήμερα την πρόθεση του να προχωρήσει τον Ιούλιο σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25%, ενώ γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε μία ακόμη αύξηση το Σεπτέμβριο, χωρίς να προσδιορίζει το ύψος αυτής. Μετά το Σεπτέμβριο η ΕΚΤ θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση προχωρώντας σε μία σταδιακή αλλά σταθερή πορεία περαιτέρω αυξήσεων των επιτόκιων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας απεφάσισε σήμερα μετά την επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό, να τερματίσει τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων του (APP) από την 1η Ιουλίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ομόλογα που λήγουν και είχαν αγοραστεί στο πλαίσιο του APP για εκτεταμένη χρονική περίοδο πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και, σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη διατήρηση άφθονων συνθηκών ρευστότητας και κατάλληλης κατεύθυνσης νομισματικής πολιτικής.

Όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων στο πλαίσιο της πανδημίας (PEPP), το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύσει τις πληρωμές κεφαλαίων από τίτλους λήξεως που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος τουλάχιστον έως το τέλος του 2024. Η ΕΚΤ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της να συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίουσε ποσά που θα υπερβαίνουν τις λήξεις των τίτλων που ήδη κατέχει. Και τούτο προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην ελληνική οικονομία, η οποία συνεχίζει να ανακάμπτει από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Οσον αφορά στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό η ΕΚΤ εκτιμά ότι ότι θα διαμορφωθεί στο 6,8% το 2022 για να υποχωρήσει σταδιακά στο 3,5% το 2023 και στο 2,1% το 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Genesis”: Καταιγίδες, νοτιάδες και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: τέλος με Ιστορία, Φυσικά και Οικονομία

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 181 σημεία