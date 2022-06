Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Θεοδωρικάκος: Είμαστε σε ετοιμότητα στον Έβρο και στα νησιά (βίντεο)

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στον Έβρο. Το μήνυμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μέσω ΑΝΤ1, στην Τουρκία. Τι είπε για την κατάσταση στο Αριστοτέλειο.

Ο Υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου υπογράμμισε την αυξημένη ετοιμότητα και εγρήγορση της χώρας "δεν υπάρχουν μόνο απειλές, υπάρχει μία πραγματικότητα" ανέφερε τονίζοντας "40 χιλιάδες παράνομοι μετανάστες έχουν αποτραπεί και 150 παράνομοι διακινητές μεταναστών έχουν συλληφθεί από την ελληνική αστυνομία".

"Έχω πρόσφατα επισκεφθεί τον Έβρο και εκεί ο στρατός, η αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής αποτελούν ασπίδα προστασίας τον συνόρων μας", δήλωσε χαρακτηριστιά ο υπουργός.

Ακόμη, επεσήμανε πως ΄"αν χρειαστεί θα μετακινηθεί προσωπικό" ενώ "πρότεινε" στην Τουρκία "να αφήσει την άκρη τις απειλές που εξαπολύει καθημερινά".

Σε ερώτηση που του έγινε για τα πρόσφατα επεισόδια στο ΑΠΘ "είναι μία μάχη ανάμεσα στη λογική και τον παραλογισμό, στην ελευθερία και τη βία" και συνέχισε "έχει αποφασίσει η Πρυτανική Αρχή να υπάρχει μία βιβλιοθήκη, κάτι που επιθυμούν και όλοι οι φοιτητές, ας σταματήσουν κάποιοι να δίνουν άσυλο στους μπαχαλάκηδες".

Όσον αφορά την αυξημένη εγκληματικότητα που παρατηρείται στα ελληνικά νησιά "προτεραιότητα η ασφάλεια τουριστών και κατοίκων, 1380 πρόσθετοι αστυνομικοί θα βρίσκονται σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς, χωρίς όμως να αφαιρείται αστυνομική δύναμη από την Αττική, λόγω των αυξημένων αναγκών στην πρωτεύουσα".





