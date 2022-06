Κοινωνία

Κακοκαιρία “Genesis”: Συναγερμός για έντονα φαινόμενα - Μηνύματα από το 112

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία. Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία. Mε ισχύ 24ώρου τα μηνύματα από το 112 στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν



Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία ενόψει της κακοκαιρίας ‘'GENESIS" που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα από σήμερα Πέμπτη 9 Ιουνίου μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουνίου.

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, η ατμοσφαιρική διαταραχή φαίνεται να είναι σημαντική και να επηρεάζει μεγάλο τμήμα του ελλαδικού χώρου, με ραγδαίες βροχές, καταιγίδες, αιφνίδιες πλημμύρες σε αρκετές πόλεις και οικισμούς κυρίως στη Δυτική Στερεά Ελλάδα αλλά και βροχοπτώσεις με μεγάλη διάρκεια στη Θεσσαλία, φαινόμενα που εντοπίζονται χρονικά στο αυριανό 24ωρο (Παρασκευή 10 Ιουνίου).

Για το λόγο αυτό ο κ. Παπαγεωργίου απηύθυνε ι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. «Ποτέ και για κανέναν λόγο να μην διασχίζουμε χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών», υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα σταλεί άμεσα μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα που θα έχει ισχύ για τις επόμενες 24 ώρες. Μάλιστα, ήδη στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας.

Αναλυτικά, όπως είπε, τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες εντοπίζονται χρονικά στο 24ωρο της Παρασκευής 10 Ιουνίου, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στην Δυτική Πελοπόννησο, στην Μακεδονία στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επηρεάζοντας και τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά και τη Βόρεια Εύβοια.

Αιφνίδιες πλημμύρες μπορεί να συμβούν σε πολλές πόλεις και οικισμούς κυρίως στη Δυτική Στερεά, συμπεριλαμβανομένου μέρους των νησιών του Ιονίου αλλά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο μέχρι την Πιερία και τις Σποράδες. Ειδικά στη Θεσσαλία αναμένονται βροχοπτώσεις με μεγάλη διάρκεια.

«Για όλα αυτά έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθώς και οι Περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων», κατέληξε ο κ. Παπαγεωργίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Τι δείχνει η έκθεση DNA για τη δολοφονία του

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

EFES-2022: Η άσκηση των Τούρκων, η “απόβαση” σε νησί και ο Ερντογάν (βίντεο)