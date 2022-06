Κόσμος

Ερντογάν: Υποψήφιος και στις προεδρικές εκλογές το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το κρεσέντο απειλών ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές το 2023.



Μετά το κρεσέντο απειλών προς την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, θα είναι και πάλι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2023.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, όπως ζητά η αντιπολίτευση.

«Ε ναι, το λέω: ο υποψήφιος τη συμμαχίας του Λαού είναι ο Ταγίπ Ερντογάν», είπε από τη Σμύρνη, αναφερόμενος στη συνεργασία του κόμματος του, του AKP, με το εθνικιστικό MHP. Στελέχη του κόμματός του υποδέχτηκαν την ανακοίνωση αυτή με χειροκροτήματα ενώ φώναζαν ρυθμικά το όνομα του προέδρου.

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στα μέσα Ιουνίου του 2023 και κατόπιν απευθύνθηκε στον ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. «Σταμάτα τις υπεκφυγές (…) Δεν μπορείς πια να αναβάλεις το θέμα της υποψηφιότητάς σου», είπε ο Ερντογάν, ο οποίος κυβερνά συνεχώς την Τουρκία από το 2003, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος.

Η συμμαχία της αντιπολίτευσης, που αποτελείται από έξι κόμματα, δεν έχει ακόμη ορίσει τον υποψήφιό της στις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Απρίλιο από το ινστιτούτο Metropoll, ο Ερντογάν θα μπορούσε να ηττηθεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών από πολλούς πιθανούς αντιπάλους του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Θεοδωρικάκος: Είμαστε σε ετοιμότητα στον Έβρο και στα νησιά (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Στις φυλακές γιατρός για παράνομες συνταγογραφήσεις

“Vor V Zakone”: Σπείρα διαρρηκτών είχε “ρημάξει” την Αττική – Αρχηγός ένας 72χρονος (εικόνες)