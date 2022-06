Κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης: Η πληροφορία που οδήγησε στον εντοπισμό της

Λήξη συναγερμού για την ανήλικη κοπέλα. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Λήξη συναγερμού για την 16χρονη κοπέλα που είχε εξαφανιστεί από το Χαϊδάρι και για την οποία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενεργοποιήσει το missing alert, μετά από αίτημα της οικογένειάς της.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωσή του «η περιπέτεια της Γεωργίας Κ., 16 ετών, έληξε σήμερα βραδινές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Ευαισθητοποιημένος πολίτης μετά από πληροφορίες που έλαβε σχετικά με την ανήλικη, ενημέρωσε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά – 116000» και άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές όπου και εντόπισαν την ανήλικη. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα που χρειάζεται και είναι πάλι ασφαλής από τους κινδύνους που βρισκόταν, δίπλα στους δικούς της ανθρώπους.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Γεωργία Κ. και στους δικούς της ανθρώπους για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

