Φωτιά σε αποθήκη βιοτεχνίας κεριών (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, λόγω της εξαιρετικά καύσιμης ύλης που υπήρχε στον χώρο, που βρίσκεται δίπλα σε βενζινάδικο!

Πυρκαγιά ξέσπασε την νύχτα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας κεριών, που βρίσκεται επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς υπήρχε και ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες μονάδες, ενώ ο μεγάλος φόβος των πυροσβεστών ήταν το ενδεχόμενος επέκτασης της πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων, που βρίσκεται δίπλα από την βιοτεχνία κεριών.

Επί τόπου έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, που ενισχύθηκαν λίγο αργότερα από ακόμη 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αποθηκευτικό χώρο επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2022

Γύρω στις 06:00 της Παρασκευής η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού όμως πρώτα κατέστρεψε ολοσχερώς τον αποθηκευτικό χώρο.

Η φωτιά πήρε διαστάσεις, είχε μεγάλη ένταση, δόθηκε σκληρή μάχη, επηρεάστηκαν κάποιες μονάδες που ήταν δίπλα, ενώ η μεγάλη προσπάθεια ήταν να μην επηρεαστεί το παρακείμενο βενζινάδικο, δήλωσε ο Αρχιπύραρχος, Δ. Πατράκης.

