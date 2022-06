Οικονομία

Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα καυσίμων

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι άφησαν για την "τελευταία στιγμή" την υποβολή της αίτησης για το βοήθημα.

Τέλος χρόνου για το επίδομα βενζίνης το οποίο μπορούν να λάβουν όσοι έχουν δηλώσει οικογενειακό εισόδημα έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, καθώς η πλατφόρμα fuel pass κλείνει σήμερα Παρασκευή, 10 Ιουνίου.

Όσοι άφησαν για την τελευταία στιγμή την υποβολή της αίτησης για να μπορέσουν να λάβουν το βοήθημα, πρέπει να σπεύσουν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή κάποιο ΚΕΠ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ και εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος και την κύρια κατοικία του δικαιούχου. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Εφόσον επιλεγεί ως μέθοδος χορήγησης η «κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που ο δικαιούχος είναι συνδικαιούχος. H καταβολή του ποσού γίνεται μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην τράπεζα και εμβάζει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο το οποίο κυμαίνεται από 30-50 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους πιστοποιημένους υπαλλήλους στα Κ.Ε.Π για αυτό οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα στοιχεία ενώ απαιτείται και η δήλωση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Στη συνέχεια η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του. H άυλη ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται (μέσω του smartphone στο οποίο θα εγκατασταθεί) σε όλα τα πρατήρια καυσίμων της χώρας, μέσω των POS, όπως οποιαδήποτε κάρτα μέχρι 31 Ιουλίου 2022. Το ποσό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιείται μέσω συνδεδεμένων χρεωστικών καρτών με τον λογαριασμό ή μέσω ανάληψης σε μετρητά.