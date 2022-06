Παράξενα

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γάτα επιτέθηκε και δάγκωσε το άτυχο παιδί στο λαιμό, ενώ αυτό έπαιζε.



Μια γάτα ήταν η αιτία που ένα 8χρονο παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο και αιμόφυρτο σε νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η γάτα πήδηξε και δάγκωσε το μικρό παιδί στο λαιμό, χωρίς εκείνο να προλάβει να αντιδράσει. Η γάτα μετά την επίθεση απομακρύνθηκε και στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Πολύ γρήγορα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και ο μικρός μαθητής της Β’ Δημοτικού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πιο αναλυτικά, στο εφημερεύον νοσοκομείο, μεταφέρθηκε την Πέμπτη (09-06-2022) ένα 8χρονο παιδί στο Ηράκλειο, έπειτα από δάγκωμα που δέχτηκε στο λαιμό από μια γάτα. Το συμβάν έγινε στην περιοχή της Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες αλλά και την μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες, ένας ακόμα άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο, όταν δέχθηκε επίθεση από γάτες σε κεντρικότατο και πολυσύχναστο παρκάκι της πόλης.

πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα καυσίμων

Φυλακές Μαλανδρίνου: έκρυψαν δέμα με ναρκωτικά και κινητά κάτω από φορτηγό τροφοδοσίας (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σταμάτης Κραουνάκης: το μήνυμα της μητέρας του, η Πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος (βίντεο)