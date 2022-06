Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Αφροδίτη, ο Κρόνος και το απρόβλεπτο τριήμερο

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής του ΑΝΤ1, “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Ακόμη και μέσα στην κακοκαιρία, όλα τα απρόβλεπτα μπορεί να σας τύχουν αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «η Αφροδίτη συναντά τον Ουρανό» και οτιδήποτε απρόβλεπτο μπορεί να συμβεί.

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ακόμη πως το τριήμερο «πάνω από όλα, η Σελήνη κάνει τρίγωνο με τον Κρόνο»

Μάλιστα, η αστρολόγος επεσήμανε πως «είναι ένας μήνας που ακόμη και μέσα στα δύσκολα του, μπορεί να σας δώσει πολλά, για αυτό πρέπει να προωθήσετε τα σχέδια σας».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

