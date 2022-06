Life

“Το Πρωινό” - Γκουρούσης: οι θυρίδες, η Τέτα Καμπουρέλη και η πώληση αυτοκινήτου στον Μαυρικίου (βίντεο)

Η προφυλάκιση επί 14 μήνες και η αποφυλάκιση με βάση νέα στοιχεία. Γιατί πούλησε 3 αυτοκινήτα. Η πικρία για την επί δεκαετίες συνοδοιπόρο του στην ζωή.

Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Παρασκευή ο Βασίλης Γκουρούσης, ο οποίος προσφάτως με βούλευμα, βγήκε από την φυλακή, όπου έμεινε 14 μήνες προφυλακισμένος για την υπόθεση της κλοπής θυρίδων από τράπεζα στο Ψυχικό.

Ο Βασίλης Γκουρούσης αναφέρθηκε στα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του γενετιστή Γ. Φιτσιάλου, που έδειξαν πως από το μεικτό δείγμα dna που είχε βρεθεί στον χώρο των θυρίδων δεν μπορεί να προκύψει εμπλοκή του στην υπόθεση, λέγοντας πως τα νέα στοιχεία είναι εκείνα που οδήγησαν στον τερματισμό της προφυλάκισης του.

«Έμεινα 14 μήνες άδικα στην φυλακή. Ήταν ένας βιασμός ψυχής. Εμεινα στην φυλακή χωρίς να ξέρω γιατί. Βγήκα έξω από το σπίτι μου να πάω κάπου και με έπιασαν. Μέχρι να μάθω τι ακριβώς γινόταν, πέρασαν έξι μήνες», είπε ο θεατρικός παραγωγός

Όπως είπε, «μου διέλυσαν την ζωή, δεν μου έχουν αφήσει τίποτα. Έκατσα εκεί μέσα 14 μήνες… με λεηλάτησαν. Λεηλάτησαν την ζωή μου. Ο ίδιος άνθρωπος που με προφυλάκισε, πήρε τα στοιχεία που του προσκόμισαν, άλλαξε γνώμη και στην ουσία με αποφυλάκισε. Εξαφανίστηκαν χρήματα μου από λογαριασμούς. Μου είχαν δεσμεύσει μέχρι και το ταχυδρομείο και δεν μπορούσα να έχω χρήματα,. Ήρθαν δύο φορές τα παιδιά μου στα Τρίκαλα για να μου δώσουν χρήματα. Πούλησα 3 αυτοκίνητα για να πληρώσω τους δικηγόρους μου, το ένα το πήρε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Μου έχουν δεσμεύσει όλα τα χρήματα. Παίρνω χρήματα από τον πατέρα μου και την μητέρα μου για να την βγάλω…»

«Τώρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φύγει από πάνω μου αυτή η ρετσινιά. Πιστεύω πως θα εμπιστευθούν οι άνθρωποι του χώρου μας, γιατί δεν άφηνα ανοιχτές πληγές. Θέλω την δουλειά μου και την ζωή μου πίσω», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε πολλές φορές με εμφανή πικρία στην επί δεκαετίες συνοδοιπόρο του, Τέτα Καμπουρέλη.

Ανέφερε πως η Τέτα Καπουρέλη είναι «ο παιδικός έρωτας μου. Είμαστε πάνω από 40 χρόνια μαζί. Έχουμε 3 παιδιά και 3 εγγόνια μαζί. Δεν έχω πάρει διαζύγιο από την Τέτα, δεν ξέρω αν θα πάρουμε…»

«Εγώ δεν ήθελα να έρθει κανείς από την οικογένεια μου να με δει στην φυλακή. Η Τέτα δεν ήρθε ποτέ», είπε, ενώ αναφερόμενος στον τρόπο γνωριμίας τους, είπε «ένας άνθρωπος που γνώρισε την Τέτα, βρίσκοντας ένα πορτοφόλι με 300.000 δραχμές, ενώ εγώ είχα 50 δραχμές στην τσέπη, και το πήγα πίσω στον γαμπρό της, πως γίνεται να αλλάξει και να γίνει άλλος;».

Μάλιστα, όπως είπε, για διάφορους λόγους προσπάθησαν το προηγούμενο διάστημα να του προσάψουν πως είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων, με επί χρόνια συνεράτιδα του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχα εξωσυζυγική σχέση. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν δεν ήταν αληθινοί. Έλεγαν ότι έχω σχέσεις με ηθοποιούς και εγώ δεν είχα τίποτα. Τα λαμόγια που έχουν κυκλώσει την Τέτα, της λένε διάφορα για μένα».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Βασίλης Γκουρούσης στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





