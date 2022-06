Οικονομία

Μύκονος: κατασχέθηκαν χιλιάδες κοσμήματα - “μαϊμού” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων πραγματοποίησε ελέγχους στο νησί της Μυκόνου.

Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και την Τρίτη 7 Ιουνίου, ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρατήρια υγρών καυσίμων, στο νησί της Μυκόνου.

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 2,667 τεμάχια απομιμητικών κοσμημάτων με εμπορικά σήματα μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Επίσης, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις εστίασης όπου επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα όσον αφορά στους κανόνες λειτουργίας τους, καθώς και σε πρατήρια καυσίμων όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο

Κακοκαιρία “Genesis”: σε ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” την Παρασκευή

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: ο ανυποχώρητος Μητσοτάκης, η βαριοπούλα και οι αντιδράσεις