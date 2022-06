Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: προφυλακίστηκε ο “πιστολέρο” του Φοίνικα

Τι υποστήριξε κατά την απολογία του στον ανακριτή, για τους πυροβολισμούς μπροστά στα παιδιά του, που αναστάτωσαν όλη την γειτονιά, αλλά και όσα βρέθηκαν κατά την έρευνα στο σπίτι του.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αμέσως μετά από την απολογία του σε ανακριτή, το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 32χρονος που σε κατάσταση αμόκ την περασμένη Τρίτη, πυροβολούσε στην γειτονιά του, στον Φοίνικα.

Μέσα στο διαμέρισμα του, οι Αρχές είχαν εντοπίσει 23 κιλά ινδικής κάνναβης και περίπου 1 κιλό κοκαΐνης.

Στην απολογία του είπε «άρχισα να πυροβολώ γιατί κάποιοι από τη γειτονιά τις προηγούμενες ημέρες είχαν απαγάγει και είχαν κακοποιήσει τη σύζυγό μου. Αυτοί έβαλαν τα ναρκωτικά στο σπίτι μου, για να με ενοχοποιήσουν».

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, έχει ζητήσει και ψυχιατρική εξέταση του πελάτη του, καθώς όπως δήλωσε ο κ. Αθανάσιος Χατζάκος, «η απολογία του ήταν μεταξύ φαντασίας και αλήθειας.....φώναζε στους γείτονες και έλεγε “καλέστε την αστυνομία γιατί κάποιοι κακοποιούν τη σύζυγό μου”. Δεν γίνεται να έχεις τέτοιες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι και να λες στους γείτονες να φωνάξουν την αστυνομία. To χασίς εντοπίστηκε αμέσως, ήταν μεγάλη ποσότητα, μύριζε Δεν χρειάστηκε καν να ψάξουν για να το βρουν».



Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε και ο αδελφός του 32χρονου, που είχε εντοπιστεί και συλληφθεί από τις Αρχές, στην περιοχή του Φοίνικα.



Ο δεύτερος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως πήγε στο σπίτι του αδελφού του όταν έμαθε για τους πυροβολισμούς, προκειμένου να μάθει τι έχει συμβεί.

Υποστήριξε μάλιστα πως δεν έχει σχέση με την υπόθεση και τελικά αφέθηκε ελεύθερος.