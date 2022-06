Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

Το νεογνό βρισκόταν διασωληνωμένο με την κατάσταση της υγείας του, να κρίνεται σοβαρή από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία για ένα νεογνό, το οποίο «έσβησε» κατά τη μεταφορά σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό μεταφερόταν από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς έπασχε από σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας.

Το νεογνό γεννήθηκε πρόωρα και βρισκόταν διασωληνωμένο με την κατάσταση της υγείας του, να κρίνεται σοβαρή από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Δυστυχώς, το μωρό δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Το νεογνό, αναμένεται να επιστρέψει ξανά στο Νοσοκομείο Χανίων.

