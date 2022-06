Κοινωνία

Νέος ΚΟΚ: Ποινές στον οδηγό, όχι στο αυτοκίνητο

«Όχι αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας. Στόχος μας δεν είναι οι ποινές να έχουν απλώς έναν τυφλό τιμωρητικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, αποβλέπουμε στη συμμόρφωση των οδηγών», είπε ο υπ. Μεταφορών.



Στις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στον οδικό άξονα που θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Καστελίου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, αναφλερει ανακοίνωση του υπουργείου.

Ειδικότερα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για τις αλλαγές στον ΚΟΚ, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021 – 2030, προβλέπεται ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων».

«Στόχος μας δεν είναι οι ποινές να έχουν απλώς έναν τυφλό τιμωρητικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, αποβλέπουμε στη συμμόρφωση των οδηγών. Γι’ αυτό και οι ποινές θα είναι δίκαιες και θα αντιστοιχούν στη σοβαρότητα κι επικινδυνότητα της κάθε παράβασης», τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό μία σημαντική αλλαγή είναι ότι οι ποινές θα αφορούν κυρίως στον οδηγό κι όχι το όχημα. Δηλαδή, θα προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης, βαθμοί ποινής και λοιπά, και όχι αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας. Θα τιμωρείται ο οδηγός και όχι το αυτοκίνητο».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι οι ποινές θα είναι αυστηρότερες για παραβάσεις, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα όπως πχ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα, η αντικανονική προσπέραση, ή η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κ.λπ.

Εξήγησε ότι στο παρελθόν υπήρχε εξισωτισμός προς τα κάτω, δηλαδή αυτές οι σοβαρές παραβάσεις τιμωρούνταν λίγο πολύ το ίδιο με λιγότερο επικίνδυνες παραβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε το φαινόμενο μερικές ποινές να είναι εξοντωτικές, με αποτέλεσμα τα όργανα της τάξης να έχουν δεύτερες σκέψεις να τις επιβάλλουν.

«Εδώ χρειάζεται να βρούμε αυτό που σε αυτή τη χώρα το ανακαλύψαμε αλλά δεν το εφαρμόζουμε: Το μέτρο», σχολίασε ο κ. Καραμανλής.

Ανέφερε επίσης ότι: «Συστήνουμε ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας. Το Ταμείο αυτό θα συλλέγει τα χρηματικά ποσά από τα πρόστιμα του ΚΟΚ και με τη σειρά του θα τα κατανέμει στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων Οδικής Ασφάλειας. Και αν οι δήμοι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν δε θα παίρνουν τα χρήματα αυτά».

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε επίσης ότι το Εθνικό Σχέδιο θα περιλαμβάνει και μια σειρά από «Συστηματικές Επεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας στις Πόλεις». Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δημιουργία ζωνών με όριο 30 χλμ./ώρα σε συγκεκριμένες κεντρικές αστικές περιοχές, η δημιουργία κυκλικών κόμβων, ο επανασχεδιασμός των διασταυρώσεων, η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, η αναβάθμιση οδοστρωμάτων, σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού, η αναβάθμιση διαβάσεων πεζών, η δημιουργία υποδομών για κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, η πρόβλεψη για όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα έξω από όλα τα σχολεία, η υιοθέτηση Μέτρων Ήπιας Κυκλοφορίας όπως ισχύει στα ιστορικά κέντρα όλων των ευρωπαϊκών πόλεων.

Οι δύο λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει νέα χάραξη στη σύνδεση ΒΟΑΚ- αεροδρομίου Καστελίου

Ο κ. Καραμανλής αποκάλυψε τη διγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στο ΒΟΑΚ και την αλήθεια σχετικά με τα διόδια.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών καταρχάς διευκρίνισε ότι ο οδικός άξονας που θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Καστελίου, μήκους 18 χλμ, έχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση από το 2009 ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Τόνισε μάλιστα πως με βάση αυτήν την αδειοδότηση, εντάχθηκε η υλοποίηση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος στη Σύμβαση Παραχώρησης του Αερολιμένα Καστελίου, που κύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Και επισήμανε ότι ύστερα από γνωμοδότηση του ΚΑΣ διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος από την περιοχή της Ρωμαϊκής υδατογέφυρας, ενώ ήδη εκπονείται νέα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εξήγησε επίσης ότι νέα χάραξη θα σήμαινε εκτόξευση του κόστους γιατί θα απαιτούσε σήραγγα μήκους 1,5 χλμ, αλλά και τεράστια καθυστέρηση, γιατί θα χρειαζόταν αλλαγή των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Σχετικά με το θέμα των διοδίων ο κ. Καραμανλής καταρχάς σχολίασε ότι: «Να κατηγορεί για διγλωσσία τη ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που έλεγε ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσε τα μνημόνια, πάει πολύ». Και αποκάλυψε την πολιτική εξαπάτηση που είχε ζήσει ο λαός της Κρήτης επί ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση είχε πει αντιστοίχως ψέματα και όσον αφορά στην Εγνατία Οδό, όπου επέβαλε διόδια.

«Λέγατε ως κόμμα και ως Κυβέρνηση ότι δεν θα επιβάλλατε διόδια, ενώ κάνατε σύμβαση παραχώρησης», υπενθύμισε απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και εξήγησε ότι σύμβαση παραχώρησης χωρίς διόδια δε γίνεται.

Εξήγησε επίσης ότι πράγματι με ΣΔΙΤ σε πολλές περιπτώσεις γίνεται να μην μπουν διόδια, όμως ο ΒΟΑΚ είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος που κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρώπη και «για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, ένα πανάκριβο έργο και πρέπει να μπουν διόδια δυστυχώς», τονίζοντας ότι: «Η διγλωσσία είναι προνόμιο του ΣΥΡΙΖΑ και το έχετε αποδείξει και στην Κρήτη».

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι θα δοθούν εκπτωτικά πακέτα στους μόνιμους χρήστες του ΒΟΑΚ, σημείωσε όμως ότι «είναι άλλο αυτό και άλλο το “όλοι τσάμπα” που έταζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήξερε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί ποτέ».

πηγή: euro2day.gr

