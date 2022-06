Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε και την Παρασκευή η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, πλησιάζοντας σε ακόμη ένα «ψυχολογικό φράγμα».

Παράλληλα, μειώνονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, πλησιάζοντας διψήφιο αριθμό. Ακόμη, περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Παρασκευή, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 4493 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 3.034 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη ακόμη 227 φορείς του κορονοϊού.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηρακλείου και Ρόδου.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

