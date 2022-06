Πολιτική

ΕΕ: Η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών - μελών

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πήτερ Στάνο για την επιθετική στάση της Τουρκίας.

Η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται την ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών της ΕΕ "στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο τους", ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πήτερ Στάνο.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις πρόσφατες απειλές και εμπρηστικές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν έναντι της Ελλάδας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πήτερ Στάνο ανέφερε:

«Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών της ΕΕ με την Τουρκία, η ΕΕ υπήρξε και είναι ξεκάθαρη στο ότι αναμένουμε από την Τουρκία να συμπεριφέρεται με εποικοδομητικό τρόπο, να απέχει από βήματα που κλιμακώνουν, από ρητορική ή ενέργειες και να δεσμευτεί στην οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, όχι το αντίθετο».

Ο κ. Στάνο υπογράμμισε επίσης ότι «η Τουρκία θα πρέπει επίσης να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο τους. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι κάθε ανοιχτό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειρηνικό τρόπο, μέσω διαλόγου, καλή πίστη, πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας».?

