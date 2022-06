Αθλητικά

Γκάμπριελ Σλόνινα: Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι διεκδικούν τον 18χρονο

Ο τερματοφύλακας ο οποίος λίγο αφού ενηλικιώθηκε, έχει ξεσηκώσει τόσες ομάδες…

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του Γκάμπριελ Σλόνινα, που θεωρείται πως μπορεί ν' αποτελέσει μελλοντικά τον διάδοχο του Τιμπό Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά και η Τσέλσι μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του.

Ο μόλις 18 ετών Αμερικανός τερματοφύλακας εντυπωσίασε τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ με τη φανέλα των Σικάγο Φάιαρ και είναι στα μεταγραφικά πλάνα της Ρεάλ, αλλά όπως αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ η ομάδα του Λονδίνου προσέγγισε τον ατζέντη του και κατέθεσε πρόταση για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Σλόνινα, πολωνικής καταγωγής, έγινε πέρσι τον Αύγουστο ο νεαρότερος τερματοφύλακας στην ιστορία του MLS και πριν από λίγες ημέρες απέρριψε την πρόταση της πολωνικής ομοσπονδίας, προτιμώντας να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.

