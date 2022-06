Καιρός

Κακοκαιρία “Genesis” - Σάββατο: ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην μισή Ελλάδα

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή της Πεντηκοστής και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για το Σάββατο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στην κεντρική και στην ανατολική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Θράκη, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα, αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 23 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους έντονα, από το απόγευμα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Εξασθένηση το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι ισχυρά θα εξασθενήσουν το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα νησιά του Ιονίου παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, που από το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Εύβοια θα εκδηλωθούν νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα νότια πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειων διευθύνσεων, έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή της Πεντηκοστής

Στην Θράκη, στην ανατολική και στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στα νησιά του Ιονίου σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Στη δυτική Ελλάδα αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και στα ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

