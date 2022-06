Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ελλάδα και Τουρκία να συνεργαστούν για την ειρήνη και την ασφάλεια

Ίσες αποστάσεις κράτησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον ΑΝΤ1.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Σε συστάσεις για την επίλυση των διαφορών Ελλάδας - Τουρκίας μέσω της διπλωματίας προέβη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε αποκλειστική δήλωση του στον ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα απέφυγε να καταδικάσει τις απειλητικές και εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν προς την Ελλάδα.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για το πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζει τις δηλώσεις Ερντογάν που θέτουν ζητήματα αποστρατικοποίησης και κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού ΥΠΕΞ απάντησε σχετικά:

«Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Προτρέπουμε τους Συμμάχους μας να αποφύγουν τη ρητορική που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την ένταση. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι και βασικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

