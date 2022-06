Πολιτική

Κικίλιας - Τσούνης: το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων αντανακλάται στον τουρισμό (εικόνες)

Τι είπαν στη συνάντησή τους οι δύο άνδρες.

Σε εξαιρετικά θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σήμερα, η συνάντηση του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια με τον νέο Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στο Υπουργείο Τουρισμού, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο -όπως επισημάνθηκε- αντανακλάται και στον κλάδο του τουρισμού.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τις στοχευμένες δράσεις του Υπουργείου, όλο το προηγούμενο διάστημα, κάνοντας λόγο για τη στρατηγική συνεργασία που αναπτύχθηκε με τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα μέχρι τέλος της σεζόν να αναμένονται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περισσότεροι από 500.000 Αμερικανοί τουρίστες, με απευθείας πτήσεις από τα μεγαλύτερα αμερικανικά αεροδρόμια, χωρίς στον αριθμό αυτόν να συνυπολογίζονται οι αφίξεις στη χώρα μας μέσω πτήσεων transit. Όπως επανέλαβε ο κ. Κικίλιας, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται απευθείας από Αμερική 9 πτήσεις την ημέρα, ένας αριθμός που αντιστοιχεί δηλαδή σε 63 πτήσεις την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρέσβης στη χώρα μας εξέφρασε το προσωπικό του ενδιαφέρον για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην εξαιρετική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα τουρισμού, ενώ σημείωσε ότι η ζήτηση των αεροπορικών εισιτηρίων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι πρωτοφανής για την καλοκαιρινή σεζόν.

Επί τάπητος, βρέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και για την προσθήκη νέων προορισμών με την καθιέρωση περισσότερων απευθείας πτήσεων από τις ΗΠΑ προς τη χώρα μας.

Ο Αμερικανός Πρέσβης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το άριστο -όπως το χαρακτήρισε- επίπεδο της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και το εξαιρετικής ποιότητας τουριστικό προϊόν της χώρας μας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τόσο την αγάπη του για την Ελλάδα, όσο και την προσωπική του φιλία με τον Υπουργό Τουρισμού.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε, επίσης, η περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων, ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού και του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω, θερμά, τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Τζορτζ Τσούνης, για τη σημερινή επίσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού. Μία επίσκεψη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Το 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας προέρχεται από τον τουρισμό, κάτι που δείχνει τη δυναμική και τη σημασία του τουριστικού μας προϊόντος. Φέτος, έχουμε αναπτύξει μία στρατηγική συνεργασία και συμμαχία με τις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, έχουμε την τύχη να έχουμε 9 απευθείας πτήσεις, την ημέρα, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 63 δηλαδή την εβδομάδα. Και αυτό από μόνο του είναι μία τεράστια επιτυχία.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και για τις αμερικανικές επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας, ειδικά στον κλάδο του τουρισμού. Και προσβλέπουμε στη βοήθεια και τη στήριξή του, έτσι ώστε αυτό το οποίο δίνει εισόδημα και στήριξη στη μέση ελληνική οικογένεια -στη μέση ελληνική οικογενειακή τουριστική επιχείρηση- να συνεχίσει να αυξάνει, να συνεχίσει να δυναμώνει. Και φυσικά -μαζί με το τουριστικό μας προϊόν- να συνεχίσουν να ενδυναμώνουν και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες νομίζω ότι βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και στα θέματα της γειτονιάς μας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Οι Έλληνες είμαστε ένας φιλειρηνικός λαός. Είμαστε ένας φιλήσυχος λαός. Είναι δεδομένο, όμως, ότι είμαστε και πατριώτες. Αγαπάμε την πατρίδα μας και, φυσικά, ενδιαφερόμαστε οι συνθήκες στη γειτονιά μας να είναι ειρηνικές, να είναι θετικές για τον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας. Κύριε Πρέσβη, προσβλέπουμε στη στήριξη και τη συνεργασία σας. Και σας ευχαριστώ πολύ για ακόμη μία φορά».

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζόρτζ Τσούνης, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ. Και θα ήθελα να με συγχωρέσετε γιατί δεν θα ακολουθήσω τόσο το πρωτόκολλο, καθώς με τον Υπουργό Τουρισμού γνωριζόμαστε από παλιά. Τον ξέρω ως “Βασίλη” και με ξέρει ως “Γιώργο”. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο Υπουργείο για την ελληνική οικονομία, καθώς -όπως τόνισε και ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού- το 25% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από τον τουρισμό. Από το στοιχείο αυτό και μόνο, καταλαβαίνουμε όλοι εύκολα ότι από τη στιγμή που ο επισκέπτης ανακαλύπτει την Ελλάδα, θέλει να επιστρέφει εδώ ξανά και ξανά. Και δεν είναι μόνο επειδή πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο. Είναι και η ελληνική φιλοξενία εκείνη που μαγεύει τον ταξιδιώτη.

Για να παραφράσω τον Νίκο Καζαντζάκη «όταν χτυπάς μία πόρτα στην Κρήτη, μπορεί να μην ξέρεις την οικογένεια που ζει στο σπίτι αυτό, αλλά εκείνοι θα σε καλέσουν να περάσεις μέσα στο σπιτικό τους, θα σε φιλέψουν και θα σε προσκαλέσουν να τους επισκεφθείς ξανά και ξανά». Αυτή είναι η ελληνική φιλοξενία. Αυτή είναι η ελληνική καλοσύνη. Οι Έλληνες είναι ο πιο φιλόξενος λαός στον κόσμο. Το έχω ζήσει από πρώτο χέρι, σας το εγγυώμαι. Η Ελλάδα είναι μία πολύ όμορφη χώρα. Οι παραλίες της είναι όμορφες. Τα βουνά της είναι όμορφα. Είναι ακόμη πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσω του τουρισμού, ανακαλύπτουμε την υπέροχη ελληνική γαστρονομία, την υπέροχη μεσογειακή κουζίνα. Η Ελλάδα είναι, επίσης, ένας ιδανικός τόπος για τις επιχειρήσεις, αλλά και για να εργαστείς. Ενθαρρύνω όλους να επισκεφθούν την Ελλάδα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Για παράδειγμα το Καρπενήσι, έχει υπέροχα βουνά για σκι, αναφέρθηκα προηγουμένως στην Κρήτη.

Όπως γνωρίζετε, η καταγωγή μου είναι από τον Πλάτανο της ορεινής Ναυπακτίας. Εάν όμως με ρωτήσετε ποιο μέρος της Ελλάδας προτιμώ, θα σας απαντήσω ότι αγαπώ κάθε γωνιά της χώρας».

