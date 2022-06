Κοινωνία

“Genesis” – Πυροσβεστική: Εκατοντάδες κλήσεις λόγω κακοκαιρίας

Κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική.

(εικόνα αρχείου)

Συνολικά 112 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 18:00 της Παρασκευής, λόγω της κακοκαιρίας "Genesis".

Αναλυτικότερα:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 29 κλήσεις εκ των οποίων, 5 για κοπές δέντρων, 13 για αντλήσεις υδάτων και 11 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 6 κλήσεις εκ των οποίων, 3 για κοπές δέντρων, 1 για άντληση υδάτων και 2 για αφαιρέσεις αντικειμένων σε Κέρκυρα και Λευκάδα

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 3 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στην Νίκαια.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 52 κλήσεις εκ των οποίων, 13 για κοπές δέντρων σε Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη και Καβάλα, 39 για αντλήσεις υδάτων κυρίως στη Δράμα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 16 κλήσεις εκ των οποίων, 8 για κοπές δέντρων και 7 για αντλήσεις υδάτων σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και 1 για παροχή βοηθείας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 6 κλήσεις εκ των οποίων, 3 για κοπές δέντρων και 3 για αντλήσεις υδάτων σε Πτολεμαΐδα, Δεσκάτη και Σέρβια Κοζάνης.