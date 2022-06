Κοινωνία

Κακοκαιρία “Genesis” - Καβάλα: πολίτες εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των εγκλωβισμένων οδηγών και ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.

Η κακοκαιρία "Genesis" κάνει την επέλασή της στη Βόρεια Ελλάδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές πόλεις και χωριά.

Στην Καβάλα, ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, εγκλωβίστηκε στο ύψος του οικισμού του Ορφανίου από τα ορμητικά νερά στο σημείο.

«Αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής ώστε να μπορέσει να μας απεγκλωβίσει. Επιχειρούμε και τον απεγκλωβισμό των υπόλοιπων πολιτών που εγκλωβίστηκαν εκεί», ανέφερε στη Voria.gr ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.

Οι έχουν πέσει και σε άλλα χωριά της Καβάλας, κυρίως στη βόρεια και νότια πλευρά του Παγγαίου, όπου κι εκεί πολλοί από τους δρόμους μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Να σημειωθεί ότι έχει κλείσει ο δρόμος από τον Ακροπόταμο προς την Κάριανη και από τον κόμβο της Εγνατίας Οδού προς το Ορφάνι. Όσοι οδηγοί μετακινούνται θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και να ενημερώνονται από τους αρμόδιους για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Σημειώνεται πως λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, συνολικά πέντε άτομα εγκλωβίστηκαν σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση επρόκειτο για μια τετραμελή οικογένεια και στη δεύτερη για μία ηλικιωμένη.

Και στις δύο περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των ατόμων και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

πηγή: voria.gr / thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

Αττική: Βρέθηκαν 507 κλεμμένα οχήματα σε έναν μήνα!

Γκάμπριελ Σλόνινα: Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι διεκδικούν τον 18χρονο