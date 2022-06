Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρμεντ: Η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνει σεβαστή

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου.

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις απειλές Ερντογάν και έχουν διαμηνύσει με κάθε τρόπο στην τουρκική ηγεσία, ότι πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε στην ΕΡΤ ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστή και να προστατεύεται και σε ένα σαφές μήνυμα προς τον Ερντογάν πρόσθεσε πως πρέπει να αποφεύγεται η ρητορική που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι η κυριαρχία στα ελληνικά νησιά (εννοούν προφανώς αυτά που έχει βάλει στο στόχαστρο η Τουρκία) είναι αδιαμφισβήτητη.

Ο εκπρόσωπος, τόνισε επίσης στην ΕΡΤ ότι Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Την ίδια δήλωση είχε κάνει νωρίτερα και στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.