Στη Δράμα βρέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα υλικού πορνογραφίας στην Ελλάδα

"Σκληρά" βίντεο και υλικό παιδικής πορνογραφίας εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του κατηγορούμενου.

Στις φυλακές Γρεβενών βρίσκεται ο 43χρονος ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με την κατηγορία ότι κατείχε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αρχεία με σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, το μεγαλύτερο υλικό παιδικής πορνογραφίας που έχει εντοπιστεί ποτέ στη χώρα μας.

Μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος και αποφασίστηκε η μεταγωγή του στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησε έρευνα από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία του 43χρονου, ενώ εντοπίστηκε και ο τόπος κατοικίας του. Αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε η εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερεις σκληροί δίσκοι, συνολικής χωρητικότητας 15 Terrabytes.

Από την επιτόπια έρευνα των αστυνομικών στα συγκεκριμένα μέσα αποθήκευσης, διαπίστωσαν ότι περιείχαν τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων, μεγέθους περίπου 3,5 Τerrabytes.

Η Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια του CSI Institute, σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 τόνισε πως διακινητής μπορεί να είναι ο καθένας, κάθε άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο γνωστός, ο γείτονας, ο δάσκαλος, που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Επίσης, τόνισε πως "αυτό το κάνει κάποιος όχι γιατί μπορεί να έχει κάποια ψυχοπαθολογία, αλλά απλά και μόνο για να μπορέσει να διακινώντας το υλικό να βγάζει χρήματα".

Η κ. Ιωάννου, επισήμανε πως έχουν βρεθεί και ανήλικοι που διακινούσαν πορνογραφικό υλικό: "έχουμε δει συχνά παιδιά - μαθητές να δρουν σαν "ηλετρονικά βαποράκια" και να μαζεύουν υλικό από συμμαθητές τους που τα διακινούν στο darknet επί χρήμασι".

