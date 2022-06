Πολιτική

Μητσοτάκης για Τουρκία: Η ιστορία δεν ξαναγράφεται επειδή κάποιος την κατασκευάζει αυθαίρετα

Όλα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη.

"Αποδείχθηκε ότι υπάρχει πράγματι δυναμική για συνεργασία όλων των πλευρών της περιοχής και ταυτόχρονα η Σύνοδος αυτή χάραξε έναν οδικό χάρτη κοινών στόχων και αρχών που πιστεύω ότι μόνο μπροστά οδηγεί", δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEEPC) στη Θεσσαλονίκη.

Το 2033, ως χρονικό ορόσημο, για την προσχώρηση όλων των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι ένας στόχος φιλόδοξος για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ρεαλιστικός, εάν επανέλθει στον αξιακό πυρήνα της Ένωσης η ιδέα της διεύρυνσης» υπογράμμισε.

"Η Νοτιοανατολική Ευρώπη, αυτή η ευαίσθητη περιφέρεια του παγκόσμιου χάρτη από ζώνη εντόνων και σύνθετων αντιθέσεων πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πεδίο δημιουργικών συνθέσεων και από καιρούς και εποχές αντιπαλότητας να περάσει σε μια νέα εποχή κοινής προσπάθειας", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: "Ειδικά τώρα, σε μία περίοδο πολέμου και διεθνούς αναταραχής καλείται να προβάλει με το δικό της τρόπο το δρόμο της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας, της κοινής ασφάλειας και ευημερίας. Και σε αυτούς τους άξονες εδράζεται και η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα και είναι μια δικαίωση, πιστεύω, για την ελληνική προεδρία".





Στη συνέχεια ανέφερε: "Η ιστορία δεν ξαναγράφεται, κανείς δεν μπορεί να δεχθεί τον αναθεωρητισμό, δήλωσε ακόμη στέλνοντας σαφές μήνυμα έναντι των συνεχόμενων τουρκικών προκλήσεων. «Μετά την απροκάλυπτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν μπορεί να δεχθεί τον δεσποτικό αναθεωρητισμό που απειλεί γεωπολιτική ισορροπία και τα αποδεκτά σύνορα. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται επειδή κάποιος την κατασκευάζει αυθαίτα στο μυαλό του".

Η κοινή διακήρυξη μετά το πέρας της Συνόδου





