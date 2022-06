Τεχνολογία - Επιστήμη

Απάτη με e-mail από την Αστυνομία (εικόνες)

Τα στοιχεία αξιωματούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι. Τι να προσέξετε.

Το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτήδειων προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με τη χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πλέον οι δράστες στην προσπάθειά τους να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν και τα στοιχεία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα, σε επιστολή που φέρει τα λογότυπα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Europol, υπογραφή με στρογγυλή σφραγίδα και άλλα στοιχεία (π.χ. email) που δημιουργούν την εντύπωση ότι προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία. Η συγκεκριμένη επιστολή διακινείται μέσω email στο οποίο ως αποστολέας εμφαίνεται ο «ALANIS COELHO SOUZA» με φερόμενο τίτλο «ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προερχόμενος από την «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Μάλιστα, συγκριτικά με παλαιότερες απατηλές επιστολές, παρατηρείται η προσπάθεια να προσδοθεί ολοένα και περισσότερη αληθοφάνεια στο πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους βρίσκεται υπό έρευνα για δήθεν υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν τα πραγματικά λογότυπα και την ονομασία των Αρχών επιβολής του νόμου, εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας με δήθεν υπογραφή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ το σχετικό κείμενο φέρει ελάχιστα έως καθόλου ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.

Σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, το κείμενο - μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του, την υπογραφή του και σφραγίδα με επιγραφή «Ελληνική Δημοκρατία - Ελληνική Αστυνομία» είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται, μαζί με άλλα παρεμφερή, από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν - παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Οι πολίτες θα πρέπει να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο ή άλλα παρόμοια μηνύματα καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Υπενθυμίζεται ότι περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας , στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

