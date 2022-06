Οικονομία

ΗΠΑ: Πληθωρισμός με ρεκόρ 40ετίας

Σε επίπεδο που έσπασε όλα τα ρεκόρ των τελευταίων 41 ετών ο πληθωρισμός των ΗΠΑ. Οι τιμές που εκτοξεύτηκαν.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε τον Μάιο στις ΗΠΑ, έπειτα από μια σύντομη ανάπαυλα τον Απρίλιο και πλέον έφτασε στο υψηλότερο σημείο της εδώ και 40 χρόνια, από τον Δεκέμβριο του 1981.

Ο πληθωρισμός έφτασε το 8,6% σε ετήσια βάση, από 8,3% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας. Για τον Μάιο, η αύξηση φτάνει το 1%, από 0,3% τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Bloomberg εκτιμούσαν ότι ο πληθωρισμός θα παρέμενε σταθερός τον Μάιο, σε σχέση με τον Απρίλιο.

Η αύξηση των τιμών αφορά όλους τους τομείς, όμως η στέγαση, τα καύσιμα και τα τρόφιμα έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή.

Το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε κατά 34,6% μέσα σε έναν χρόνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2005. Όσο για τα τρόφιμα, η αύξηση φτάνει το 10,1% σε ετήσια βάση και είναι η μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 1981.

Τα ενοίκια, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα καινούρια και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα καταγράφουν επίσης υψηλές αυξήσεις, όπως επίσης και το κόστος της περίθαλψης, τα έπιπλα και ο τομέας της ένδυσης-υπόδησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει περισσότερα «και γρηγορότερα» για να ανακόψει τον πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η προτεραιότητά του. «Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει τις τιμές για τον αμερικανικό λαό», υποσχέθηκε, καλώντας επίσης το Κογκρέσο να υιοθετήσει γρήγορα ένα νομοσχέδιο που θα εμποδίζει τους θαλάσσιους μεταφορείς να φουσκώνουν τις τιμές.

