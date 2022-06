Πολιτική

Μαξίμου: η SEECP ανέδειξε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή

Θετικός ο απολογισμός της Συνόδου Κορυφής, που έγινε στην Θεσσαλονίκη, καταδεικνύοντας την αξία της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας .

Τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως συνδιαμορφωτή των συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της περιοχής σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, ανέδειξε η Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SouthΕast Europe Cooperation Process - SEECP) που έγινε στη Θεσσαλονίκη προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η SEECP είναι το μοναδικό σχήμα περιφερειακής συνεργασίας όπου συμμετέχουν αποκλειστικά οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το Κόσοβο και στόχος της Συνόδου είναι η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας και η κατάλληλη προετοιμασία για την ενσωμάτωση των μελών της στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, μέσω της συνεργασίας στους τομείς κράτους δικαίου, ασφάλειας και οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία για μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με όλους τους ηγέτες για το μέλλον της περιοχής και τις προκλήσεις της σημερινής συγκυρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, η σημασία της Συνόδου για τις συζητήσεις που αφορούν την περιοχή στο ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο αποτυπώνεται από το γεγονός ότι στη Σύνοδο συμμετείχε ως υψηλός προσκεκλημένος και παρατηρητής, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, ενώ στο δείπνο παρέστη ο Καγκελάριος της Γερμανίας Olaf Scholz, κατόπιν της πρόσκλησης που τους απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη Σύνοδο Κορυφής, τα περισσότερα μέλη της Διαδικασίας εκπροσωπήθηκαν σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης: ο επικεφαλής του Συλλογικού Προεδρείου Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Sefik Dzaferovic, η Πρόεδρος του Κοσόβου Vjosa Osmani-Sadriu, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Milo Dukanovic, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu, ο Πρόεδρος της Σερβίας Aleksandar Vucic, ο Πρόεδρος της Σλοβενίας Borut Pahor, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovacevski, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Kiril Petkov, ο Πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenkovic, η Πρωθυπουργός της Μολδαβίας Natalia Gavrili?a, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Sorin Grindeanu, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας Nikola Selakovic, η Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Teodora Genchovska και ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Faruk Kaymakci. Συμμετείχε επίσης η Γενική Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (RCC) Majilinda Bregu.

Με το πέρας της Συνόδου υιοθετήθηκε Κοινή Διακήρυξη, στην οποία καταγράφεται η δέσμευση των Συμμετεχόντων στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και στις αξίες του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης που εμπνέουν τη SEECP από την ίδρυσή της, ενώ επιβεβαιώνεται η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για δράσεις σε πεδία κρίσιμης διαρθρωτικής σημασίας, όπως η ασφάλεια απέναντι σε παλιές και νέες απειλές, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η αειφόρος, πράσινη και συμπεριληπτική, βιώσιμη ανάπτυξη.

Η SEECP ιδρύθηκε το 1996 με ελληνική και βουλγαρική πρωτοβουλία.Η πρώτη της Σύνοδος είχε πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το 1997.

Συμμετέχουν, πέραν της Ελλάδας, η Αλβανία, η Bόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, το Κόσοβο, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Τουρκία.

Τομείς προτεραιότητας της Ελληνικής Προεδρίας, που έληξε σήμερα, υπήρξαν η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και η προώθηση μεταρρυθμίσεων σε θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε επίσης στη συνεργασία της Προεδρίας με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (Regional Cooperation Council - RCC), που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της SEECP.

