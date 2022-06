Τεχνολογία - Επιστήμη

Καρκίνος - Δημόπουλος: ενθαρρυντική η μελέτη με την “εξαφάνιση” του από ασθενείς

Τι αναφέρει ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, διακεκριμένος αιματολόγος και ογκολόγος, για τα βήματα που οδηγούν όπως είπε στην πλήρη ίαση ή την εξέλιξη όγκων σε χρόνιες παθήσεις.

Στα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης μελέτης σε καρκινοπαθείς με καρκίνο του παχέος εντέρου, που έδειξε «εξαφάνιση» της νόσου μετά από την χορήγηση συγκεκριμένου φαρμάκου, αναφέρθηκε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο κ. Δημόπουλος, χρειάζεται να γίνει μελέτη και με την συμμετοχή περισσότερων ασθενών, καθώς το δείγμα στην πρώτη έρευνα ήταν μικρό, ωστόσο σημείωσε πως το αποτέλεσμα της ήταν εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως καθώς αφορούσε ασθενείς με χαμηλή ανταπόκριση στις χημειοθεραπείες και σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.

«Αυτό το οποίο βλέπουμε στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων, τόσο των συμπαγών οργάνων όσο και του αίματος, είναι πως πηγαίνουμε σε συγκεκριμένες θεραπείες, με βάση συγκεκριμένες μεταλλάξεις ή γονιδιακές μεταβολές που παρατηρούμε στους όγκους, με αποτέλεσμα η πρόγνωση για τους ασθενείς να είναι βελτιωμένη», σημείωσε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, λέγοντας πως υπάρχουν ασθενείς που «μπορούν να ωφεληθούν σε τεράστιο βαθμό από την ανοσοθεραπεία».

Ο διακεκριμένος αιματολόγος και ογκολόγος, εκπέμποντας θετικά μηνύματα επεσήμανε πως «με μικρά βήματα, σταθερά, εξελίσσεται η αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων και ελπίζουμε σε μερικά χρόνια πως όλοι οι όγκοι να θεραπεύονται ή θα εξελίσσονται σε χρόνιες παθήσεις».

