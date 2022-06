Κόσμος

Βολιβία: Στη φυλακή η πρώην πρόεδρος για πραξικόπημα

Δικαστήριο της Βολιβίας έκρινε χθες ένοχη την πρώην πρόεδρο της χώρας Τζανίνε Άνιες για την ενορχήστρωση πραξικοπήματος που την οδήγησε στην εξουσία κατά την πολιτική κρίση του 2019.

Η Άνιες καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης. Ένοχοι κρίθηκαν επίσης ένας πρώην διοικητής του στρατού και ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας.

Η 54χρονη Άνιες καταδικάστηκε επίσης για το ότι έλαβε «αποφάσεις ενάντια στο σύνταγμα» καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η Άνιες, που ήταν τότε γερουσιαστής της δεξιάς παράταξης, παραβίασε τους κανόνες που εγγυώνται τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη μετά τις προεδρικές εκλογές της Βολιβίας το 2019.

Η υπεράσπιση της Άνιες δήλωσε ότι θα κατατεθεί έφεση σε διεθνή όργανα προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και πολλοί φορείς της αντιπολίτευσης σχεδιάζουν διαδηλώσεις κατά την απόφασης.

Η Βολιβία είναι διχασμένη για το εάν έγινε πραξικόπημα όταν ο τότε πρόεδρος Έβο Μοράλες παραιτήθηκε το 2019, με την Άνιες να αναλαμβάνει την προεδρία εν μέσω κενού εξουσίας. Η παραίτηση του Μοράλες έγινε ύστερα από μαζικές διαδηλώσεις για το αμφισβητούμενο αποτέλεσμα των εκλογών, για τις οποίες υπήρξαν καταγγελίες για νοθεία.

Η ίδια η Άνιες δηλώνει αθώα. Δεν της επετράπη να βρίσκεται με φυσική παρουσία στο δικαστήριο και αντ’ αυτού παρακολούθησε τη διαδικασία και συμμετείχε σε αυτήν από τη φυλακή. Προφυλακίστηκε τον Μάρτιο του 2021, κατηγορούμενη για τρομοκρατία, στάση και συνωμοσία.

Οι υποστηρικτές της λένε ότι η δίκη της είναι παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη.

«Δεν επεδίωξα να γίνω πρόεδρος, αλλά έκανα αυτό που έπρεπε. Ανέλαβα την προεδρία από υποχρέωση, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στο σύνταγμα», ανέφερε η Άνιες στην τελική της δήλωση προς το δικαστήριο.

