“Genesis” - Πυροσβεστική : εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις υδάτων

Κοπές δένδρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική.

Η κακοκαιρία "Genesis" συνεχίζει την επέλασή της στη χώρα μας.

Από Ω/07:30/10-06-2022 έως 06:30/11-06-2022 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 224 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Αναλυτικότερα:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 79 κλήσεις εκ των οποίων, 7 για κοπές δέντρων, 48 για αντλήσεις υδάτων, 2 για αφαιρέσεις αντικειμένων, μία για πλύση οδοστρώματος και 21 για απεγκλωβισμούς ατόμων και μεταφορές τους σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 6 κλήσεις εκ των οποίων, 3 για κοπές δέντρων, 1 για άντληση υδάτων και 2 για αφαιρέσεις αντικειμένων σε Κέρκυρα και Λευκάδα

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 3 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 114 κλήσεις εκ των οποίων, 16 για κοπές δέντρων, 91 για αντλήσεις υδάτων, 3 για μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία και 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων σε Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 16 κλήσεις εκ των οποίων, 8 για κοπές δέντρων και 7 για αντλήσεις υδάτων σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και 1 για παροχή βοηθείας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 6 κλήσεις εκ των οποίων, 3 για κοπές δέντρων και 3 για αντλήσεις υδάτων σε Πτολεμαΐδα, Δεσκάτη και Σέρβια Κοζάνης.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τη χώρα μας επηρεάζει κακοκαιρία με το όνομα "GENESIS" με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τους ισχυρούς ανέμους.

Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει σήμερα, Σάββατο (11-06-2022) έως και το βράδυ, τις εξής περιοχές: Κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και βαθμιαία, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επηρεαστεί πρόσκαιρα η Ήπειρος, η δυτική Μακεδονία, η Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) και η ανατολική Πελοπόννησος.

Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εξελιχθούν τα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφ’ όσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού και των οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω βασικές οδηγίες:

Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίζουμε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθούμε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

Δεν διασχίζουμε ΠΟΤΕ χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Για κανέναν λόγο!

Παρακολουθούμε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

!Μένουμε σε επιφυλακή - Ακολουθούμε τις οδηγίες!

