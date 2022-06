Πολιτική

Οικονόμου για Τουρκία: Είμαστε έτοιμοι για όλα

Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις και απειλές, την καλλιεργούμενη ένταση και την στάση των συμμάχων της Ελλάδας. Τι ανέφερε για την ακρίβεια και τα νέα μέτρα στήριξης.

«Δεν εφησυχάζουμε. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα και τις απειλές για την κυριαρχία των νησιών.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι το «δυνατό χαρτί» της Ελλάδας είναι οι σχέσεις με τους συμμάχους και η ενίσχυση της άμυνας.

Ανέφερε, επίσης, ότι όλοι βλέπουν πια τη στάση της Τουρκίας και υπάρχει ομόθυμη καταδίκη απέναντι στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας.

Για την περίπτωση που ο Ερντογάν εννοεί τις απειλές του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η χώρα είναι σε θέση να υπερασπιστεί απόλυτα κάθε πρόκληση έναντι της εθνικής της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

«Έχουμε όφελος και συμφέρον να μην παρασυρθούμε σε αυτή την κλιμακούμενη ένταση. Έχουμε φροντίσει να είμαστε πολύ πιο αναβαθμισμένοι», συμπλήρωσε.

Μέτρα στήριξης

«Δεν απέχουμε πολύ από την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης των πολιτών», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανέφερε, επίσης, ότι «αποδείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα πως δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του στα προβλήματα», προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα στήριξης για την Ενεργεία σε όλη την Ευρώπη.

«Το πρόβλημα συνεχίζεται και είναι πιο έντονο. Αντίστοιχη θα είναι και η απάντηση, η στήριξη της κυβέρνησης από τον Ιούλιο και μετά, πάντοτε μέσα στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών για να μην τινάξουμε στον αέρα την οικονομία», κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

Τέλος, για τις εκλογές είπε ότι υπάρχει ανάγκη για σταθερή ισχυρή διακυβέρνηση, επομένως η ΝΔ αποσκοπεί στην αυτοδυναμία.

