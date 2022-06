Κοινωνία

Κακοκαιρία “Genesis”: Μεγάλα προβλήματα σε Καβάλα και Ξάνθη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορμητικοί χείμαρροι και κίνδυνος για υπερχείλιση ποταμών είναι μερικά από τα προβλήματα που προκάλεσε σε αρκετές περιοχές η κακοκαιρία.

Πολλά είναι τα προβλήματα που προκάλεσε σε αρκετές περιοχές της το η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές στις Σέρρες για πιθανή μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων νερού στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα από τη γειτονική Βουλγαρία.

Στην πόλη της Ξάνθης τα έντονα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις γειτονιές της πόλης αλλά και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες με πολλά αυτοκίνητα να παρασύρονται από ορμητικούς χειμάρρους και να καταλήξουν σε ανοιχτά χαντάκια και λακκούβες ανάγκασε τον δήμο να ζητήσει τη συνδρομή και της Εισαγγελίας.

Η δημοτική ράχη υποστηρίζει ότι το τεράστιο πρόβλημα προκλήθηκε από τα έργα που εκτελούνται για την τοποθέτηση των αγωγών φυσικού αερίου αλλά και από την καθυστέρηση του αναδόχου εργολάβου να αποκαταστήσει έγκαιρα το οδόστρωμα. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν πολλοί δρόμοι αλλά και τομές που έχουν γίνει σε αυτούς προκαλώντας εικόνες χάους στην καρδιά της πόλης και τις γειτονιές.

Μάλιστα, ο δήμος Ξάνθης με ανακοίνωσή του αργά χθες το βράδυ έκανε γνωστό ότι κατατέθηκε αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης «ζητώντας την άμεση παρέμβασή του προκειμένου να κληθούν οι υπεύθυνοι για την άμεση αποκατάσταση των φθορών και ζημιών στα εργοτάξια φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα σε πεζούς και οχήματα από τις μεγάλες οπές που έχουν σχηματιστεί στις οδούς της πόλης με αρκετά μεγάλο βάθος».

Στην πόλη της Καβάλας το μεγαλύτερο εντοπίζεται στην παραλιακή ζώνη του δήμου Παγγαίου και ειδικότερα στη παραλία Οφρυνίου (Τούζλα) στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμονικού κόλπου. Η έντονη και μεγάλης διάρκειας βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν ορμητικοί χείμαρροι ενώ ο κεντρικός δρόμος του παραλιακού τουριστικού οικισμού κόπηκε στη μέρη.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε αργά το απόγευμα κλήση για τον απεγκλωβισμό μιας πενταμελούς οικογένειας από το σπίτι της λόγω της υψηλής στάθμης του νερού στην περιοχή της παραλίας Οφρυνίου και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Έντονο τοπικό φαινόμενο στο Οφρύνιο

Σε πολλά σημεία κατά μήκος της παραλίας Οφρυνίου το επαρχιακό οδικό δίκτυο ήταν απροσπέλαστο καθώς είχαν σχηματιστεί πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έκλεισε και ένας κόμβος της Εγνατίας κοντά σε αγροτική περιοχή.

Όπως τονίζεται από τη διαχειριστική ομάδα του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών Καβάλας,Meteokav.gr «στο Οφρύνιο ο σταθμός της περιοχής κατέγραψε ημερήσια βροχή στο ύψος των 129mm, 129 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή εκείνη πέρα από το πέρασμα της διαταραχής από νοτιοδυτικά αναπτύχθηκε ταυτόχρονα μια ισχυρή σύγκλιση ανέμων που δημιούργησε μεμονωμένους ισχυρότατους πυρήνες μέσα στην πολυκύτταρη καταιγίδα που κινούταν ουσιαστικά με την διαταραχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση».

Προβλήματα προκλήθηκαν από την έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση και μέσα στην πόλη της Καβάλας όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ σε πολλές γειτονιές υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης στο δημόσιο φωτισμό σε δρόμους και γειτονιές.

Σε επιφυλακή οι αρχές στις Σέρρες

Στις Σερρών οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα καθώς τα τελευταία 24ωρα έλαβαν ειδοποίηση από τη γειτονική Βουλγαρία ότι θα ελευθερώσουν ποσότητες νερών στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος τόνισε ότι η όλη κατάσταση στον Στρυμόνα βρίσκεται σε απόλυτο έλεγχο επισημαίνοντας πως «ήμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα προκύψει. Στην Π.Ε. Σερρών ευτυχώς δεν έχουν αυτή τη φορά σημαντικά προβλήματα και αυτό χάρη στα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελέστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που απέτρεψε την εμφάνιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Εκεί που έχουμε επικεντρώσει πλέον την προσοχή μας είναι στην περεταίρω θωράκιση των περιοχών».





πηγή: kavalanews.gr, grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: τα νέα αιτήματα στην ανακρίτρια, η κεταμίνη και το πόρισμα για Ίριδα και Μαλένα (βίντεο)

Power Pass: η πλατφόρμα για την επιδότηση έως 600 ευρώ - Οδηγός για τους δικαιούχους

Σφαγή του Διστόμου: η γυναίκα - σύμβολο και η ιστορική φωτογραφία της (βίντεο)