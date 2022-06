Πολιτική

Ερντογάν για Ελλάδα: Όλοι θα δουν τι μπορούμε να κάνουμε

Για αποφασιστικότητα της Τουρκίας και για “επόμενα σίγουρα βήματα” έκανε λόγο ο Ερντογάν, αναφερόμενος στην άσκηση EFES-2022, με την συμμετοχή και των ΗΠΑ, όπου εκτελέστηκε σενάριο για κατάληψη νησιού.

Σε δηλώσεις του στην τελετή βράβευσης του «Φωτογραφικού Διαγωνισμού Μουσταφά Τζαμπάζ», ο Τούρκος Πρόεδρος, αναφέρθηκε και πάλι στην Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε, μεταξύ άλλων:

«Πραγματοποιήσαμε την άσκηση Έφεσος 2022. Επιπλέον, η Ελλάδα πραγματοποίησε τριμερή συνάντηση. Είπαν (σημ: οι Έλληνες), “να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις με την Τουρκία και να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο”. Στην άσκηση συμμετείχαν 37 χώρες. Η Ελλάδα τους έστειλε μήνυμα στις μισές αυτό αυτές τις χώρες να μην συμμετάσχουν. Ασφαλώς σχεδόν όλοι δεν τους άκουσαν. Συμμετείχαν όλοι, ιδιαίτερα οι ΗΠΑ. Ευτυχώς, με την επιτυχημένη άσκηση έγινε ένα καλό, για να δώσουμε την απαιτούμενη απάντηση. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Με αποφασιστικότητα και βέβαια βήματα. Όλοι θα δουν τι μπορεί να κάνει αυτό το έθνος, όπως είδα στην άσκηση. Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία που ψάχνουν όσοι θέλουν να πολιορκήσουν και να γονατίσουν η χώρα μας. Θα πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας για το 2023 και θα αφήσουμε το όραμά μας για το 2053 ως ευλογημένη κληρονομιά στα παιδιά μας».

«Προστατεύουμε αυτή την όμορφη πόλη από εκείνους που λένε ότι “ο διωγμός άρχισε το 1453” και από τα βυζαντινά κατάλοιπα, που δεν έχουν χωνέψει την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης εδώ και 569 χρόνια», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Σημείωσε ακόμη ότι «μετά από 84 χρόνια, επαναφέραμε την Αγία Σοφία, που είναι το σύμβολο του κατακτητή, στην αρχική της ταυτότητα».

