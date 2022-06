Υγεία - Περιβάλλον

Λουτράκι: πέθανε παιδί 5 ετών... στην “αγκαλιά” της μητέρας του

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δίπλα στους οποίους βρισκόταν διαρκώς η μητέρα της, η μικρούλα, που είχε προβλήματα υγείας, "έφυγε" για την "γειτονιά των αγγέλων".

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία στο Λουτράκι με ένα κοριτσάκι μόλις 5 ετών να χάνει τη ζωή τους παρά τις προσπάθειες των γιατρών, στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου είχε διακομιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutraki365.gr, περίπου στις 11 το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουνίου, το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, δέχθηκε κλήση από τους γονείς του παιδιού, για επείγον περιστατικό. Πέντε λεπτά αργότερα, το ασθενοφόρο βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας, το οποίο βρίσκεται σε παρακείμενη οδό και οι διασώστες κατέβαλλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το μεταφέρουν όσο το δυνατόν ταχύτερα στο Κέντρο Υγείας.

Μόλις έφτασε το παιδί στο Κέντρο Υγείας, ο εφημερεύον ιατρός, κατάλαβε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και έδωσε εντολή να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Μάλιστα, ο ίδιος, συνόδευσε το κοριτσάκι μέχρι το Νοσοκομείο, ενώ στη διαδρομή, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 5χρονο κοριτσάκι, έφτασε στο Κέντρο Υγείας με οξυγόνο 73%, ενώ έβγαζε αφρούς από το στόμα και δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Δέκα λεπτά αργότερα, το παιδί έφτασε στο Νοσοκομείο μαζί με τον εφημερεύοντα ιατρό του Κέντρου Υγείας και ο κορεσμός του οξυγόνου του στο αίμα, ήταν 93%. Όμως, η κατάσταση της υγείας του, παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη, κυρίως λόγω των πολλών υποκείμενων νοσημάτων που είχε.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Κορίνθου, επί μία ολόκληρη ώρα προσπαθούσαν να σώσουν το παιδί, αλλά δυστυχώς, η προσπάθειά τους, δεν είχε αποτέλεσμα.

Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να δοθεί μια απάντηση για τα αίτια του θανάτου του 5χρονου κοριτσιού.

Τραγική φιγούρα, η μητέρα του 5χρονου κοριτσιού, η οποία βρισκόταν συνεχώς δίπλα στο παιδί της, ενώ το συνόδευσε και με το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

Πηγή: loutraki365.gr

