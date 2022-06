Οικονομία

ΗΠΑ: Η βενζίνη ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5 δολάρια το γαλόνι!

Ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχίζει την ανοδική του πορεία





Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε για πρώτη φορά σήμερα πάνω από πέντε δολάρια το γαλόνι (3,785 λίτρα) σύμφωνα με τα στοιχεία, αυξάνοντας το κόστος των καυσίμων, που επηρεάζουν ουσιαστικά τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του πληθωρισμού.

Η μέση τιμή των κανονικής αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε σήμερα, στα 5,004 δολάρια το γαλόνι, από την τιμή των 4,986 δολαρίων που πωλούνταν χθες.

Οι τιμές της βενζίνης, έχουν εξελιχθεί σε έναν πραγματικό πονοκέφαλο για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αλλά και για τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν την οριακή πλειοψηφία τους, στον ορίζοντα των ενδιάμεσων εκλογών που θα πραγματοποιηθούν το Νοέμβριο.

