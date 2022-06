Life

Θεσσαλονίκη: μπαράζ από συλλήψεις για ηχορύπανση

Συνεχίστηκε το “σαφάρι” των αστυνομικών, με στόχο την τήρηση της νομοθεσίας και την αποφυγή διατάραξης των κατοίκων περιοχών με νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Συστηματικούς ελέγχους ηχομέτρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί 24ωρου βάσεως και σε εβδομαδιαία βάση, διενεργούν αστυνομικοί της διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

«Η αυξημένη πληθυσμιακή συγκέντρωση στις πόλεις και η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, έχει αναπόφευκτα υποβαθμίσει, ποικιλοτρόπως, το αστικό περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, εισάγοντας ως σοβαρή ενόχληση, τον θόρυβο», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, από χθες το βράδυ έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθησαν οκτώ άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, σε ισάριθμα καταστήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ηχεία και ενισχυτές, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να διατρέχει κίνδυνο η δημόσια υγεία των πελατών και να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.





