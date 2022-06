Πολιτική

Ακάρ: Κοινός ο πλούτος στο Αιγαίο - Ελληνικοί παραλογισμοί στο Καστελλόριζο

“Το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι”, σημείωσε ο Τούρκος Υπ. Άμυνας, συντηρώντας την ρητορική της έντασης και των απειλών. Τι είπε για τον τριπλασιασμό της Ελλάδας και την “επεκτατική” Τουρκία

Νέο «χτύπημα» του Χουλουσί Ακάρ με στόχο την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε συνέντευξή του στο “Ηaberturk”, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «στην Ελλάδα κάποιοι πολιτικοί για προσωπικό τους όφελος ξυπνούν με τη λέξη «Τουρκία» και κοιμούνται με τη λέξη «Τουρκία». Αν το δείτε ρεαλιστικά, ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός γνωρίζονται μεταξύ τους και έχουν παρόμοια κουλτούρα. Λέμε, ‘Ας συζητήσουμε, ας δουλέψουμε για προβλήματα, ας μοιραστούμε τον πλούτο μαζί’. Λένε ‘(το Αιγαίο) είναι όλο δικό μου’. Κανείς δεν το δέχεται αυτό στις μέρες μας. Είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής και να τον αναπτύξουμε. Τα κόμματα κάπου πρέπει να συμφωνήσουν. Η Ελλάδα, που έχει τριπλασιαστεί μέσα σε 200 χρόνια, αποκαλεί την Τουρκία ‘επεκτατική’. Δεν υπάρχει χώρος που να μην επεκτάθηκαν οι άνθρωποι. Υπό αυτές τις συνθήκες, μας αποκαλούν εμάς ‘επεκτατικούς’».

Ερωτηθείς για την προειδοποίηση Ερντογάν προς την Ελλάδα, ο Χουλούσι Ακάρ είπε πως «Προειδοποίησε για όλα. Δύο γειτονικές χώρες, δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Υπήρχαν πολύ ειλικρινείς και φιλικές συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου μας και του κ. Μητσοτάκη. Μετά από το ο Μητσοτάκης ξέχασε τις υποσχέσεις του και παραπονέθηκε για την Τουρκία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Το τζίνι βγήκε μπουκάλι. Πρέπει να καταλάβουν όλοι την ταυτότητα της Τουρκίας. Δεν μιλάμε για μια Τουρκία που θα έρθει όταν πεις ‘Έλα’ ή θα φύγει όταν πεις ‘Πήγαινε’. Ας μιλήσουμε και ας συζητήσουμε σύμφωνα με το δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας. Αυτοί που μας κατηγορούν ότι λαχταράμε το παρελθόν άρχισαν να υπερασπίζονται τη Ρώμη και το Βυζάντιο».

Για τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είπε «Το 1980 υπογράφηκε συμφωνία αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Το ίδιο έκανε και η Ελλάδα. Το ανανέωσαν το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, αύξησαν τον αριθμό των βάσεων, που ήταν προηγουμένως 5. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η Αλεξανδρούπολη. Υπάρχουν επίσημες δηλώσεις ότι η Αλεξανδρούπολη θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη LNG και λογιστικό κέντρο για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην άμυνα της Ευρώπης. Επίσημα αυτό λένε και η εικόνα αυτό δείχνει. Οι Έλληνες με κάποιες δηλώσεις δείχνουν σαν να οι βάσεις είναι εναντίον της Τουρκίας. Ωστόσο, όταν αν τα αφήσετε αυτά στην άκρη και τα κοιτάξετε στα μάτια έναν στρατιώτη ή ένα διπλωμάτη, μπορείτε μήπως να πείτε, ‘Αυτό έχει σχέση σίγουρα με το LNG, δεν έχει καμία σχέση με εμάς’; Δεν μπορείς να πεις. Όλα είναι θέμα παρακολούθησης και πρόληψης».

«Κάποιοι πολιτικοί στην Ελλάδα κάνουν δηλώσεις που απέχουν πολύ από τη λογική, τη την κατανόηση και το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει το θέμα του Καστελορίζου όπως δήλωσε ο Πρόεδρός μας. Το Καστελόριζο βρίσκεται σε απόσταση 1.950μ. από το Κας. Είναι 10 τ.χ.. Απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Αν ρωτήσεις κάποιον που τα έχει 400, δεν θα θεωρήσει ότι ταιριάζει σε ένα νησί 10 τ.χ να έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη 40 χιλιάδων τ.χ. Κανείς δεν μπορεί να πει ‘ναι’ σε αυτό. Σε όλο τον κόσμο, ο εναέριος χώρος έχει το ίδιο πλάτος με τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα λέει ‘Χωρικά ύδατα 6 μίλια, εναέριος χώρος 10 μίλια’. Αυτό δεν γίνεται. Δεν το αναγνωρίζουμε αυτό. Τους καλούμε στο τραπέζι, λέμε ‘Ας μιλήσουμε’. Δεν έρχονται. Δεν έχουν τίποτα να πουν γιατί έχουμε δίκιο».

Για τον εναέριο χώρο και τα χωριά ύδατα, ο Χουλουσί Ακάρ είπε «Όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, ενημερώνουμε τώρα γραπτώς όλους τους εγχώριους και ξένους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνομιλητές μας, το ΝΑΤΟ όποτε διαπράττουν παραβίαση. Ανακοινώνουμε τις απάτες, τα λάθη και τις παραβάσεις του σε όλους με έγγραφα. «Υπάρχουν γεγονότα που συμβαίνουν εδώ και χρόνια. Οι εξελίξεις στα 1832, 1864, 1878, 1913, 1923, 1947 είναι εμφανείς. Εξοπλίζουν τα νησιά κατά παράβαση των συμφωνιών. Δεν δεχθήκαμε αυτά τα τετελεσμένα, δεν τα δεχόμαστε. Ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν εξαιρετικά επιθετικές ενέργειες και ρητορική. Μεταξύ των λαών δεν ισχύει αυτό. Όταν το δούμε από στρατιωτική, πολιτική και διπλωματική σκοπιά, χρησιμοποιείται η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πόρτα που θα χτυπήσει κάποιος που έχει λογαριασμούς εναντίον της Τουρκίας, αυτό καταλαβαίνω. Και ο ελληνικός λαός θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το λογαριασμό αυτό».





