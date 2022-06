Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Το θλιβερό "ψυχολογικό φράγμα" των 30.000 θανάτων στην Ελλάδα, από επιπλοκές του κορονοϊύ, έσπασε το Σάββατο, 10 Ιουνίου 2022.

Στον αντίποδα, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως μειώνονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Το Σάββατο, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 4.539 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 2.942 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη ακόμη 231 φορείς του κορονοϊού.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες:

Αχαΐας,

Ηρακλείου

Ρόδου

Χανίων.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

