Ιταλία: Έκλεισε τα 100 κι ανανέωσε την άδεια οδήγησης

Η αιωνόβια οδηγός δηλώνει ανακουφισμένη για την αυτονομία της… Διαβάζει εφημερίδα χωρίς γυαλιά και το μόνο φάρμακο που παίρνει είναι ένα υπνωτικό χάπι που και που!

Η Ιταλίδα Καντίντα Ουντέρτσο (Candida Uderzo) από την Βιτσέντζα, ανανέωσε την άδεια οδήγησης και έγινε η τρίτη αιωνόβια γυναίκα στην χώρα που κρίθηκε κατάλληλη να οδηγήσει.

«Αυτή η ανανέωση με κάνει ευτυχισμένη και πιο αυτόνομη», δήλωσε ίδια στην Corriere della Sera λέγοντας ότι τώρα δεν θα πιέζει το γιο της να την μεταφέρει. «Είμαι τυχερή που έφτασα στα 100. Κα για μένα είναι έκπληξη που είμαι τόσο υγιής. Δεν παίρνω φάρμακα, μόνο το “ περίεργο” υπνωτικό χάπι που και που».

Παραδέχθηκε ότι η όρασή της είναι τόσο καλή που μπορεί να διαβάζει την εφημερίδα χωρίς την βοήθεια γυαλιών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ιταλία έχει από τους υψηλότερους αιωνόβιους πληθυσμούς της Ευρώπης -με αυξητική τάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας τον Μάιο, ζούσαν 20.456 αιωνόβιοι, από 14.456 που ήταν το 2019. Οι άδειες οδήγησης για τους άνω των 80 ετών ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια, ενώ οι οδηγοί πρέπει να προσκομίζουν ιατρικά πιστοποιητικά για να διασφαλίσουν ότι είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

